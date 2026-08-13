Sistema frontal: MOP confirma que hubo 1.345 obras afectadas por las lluvias entre Atacama y Los Lagos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reveló el informe “Balance sistema frontal julio 2026“, documento que cifró en 1.345 las obras de infraestructura pública afectadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

Según lo informado por La Tercera, la medición —con fecha de corte al 8 de agosto— analizó el impacto del evento meteorológico iniciado a mediados de julio y detalló las acciones de respuesta implementadas en 11 regiones del país.

Según el reporte, 888 de los puntos dañados ya fueron recuperados y 457 continúan pendientes. Los problemas viales concentraron la mayor afectación con 816 caminos impactados, destacando interrupciones en la Ruta 5, además de 31 puentes y 485 servicios sanitarios rurales.

En telecomunicaciones se registraron 560 fallas en estaciones de la Subtel, con la Región de Coquimbo como el territorio más perjudicado.

Durante la emergencia, la entidad desplegó 1.423 trabajadores y 531 maquinarias.

En dicho documento, el biministro Louis de Grange aseguró que “las coordinaciones previas y las medidas preventivas implementadas fueron determinantes para mitigar los impactos”.