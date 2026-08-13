Operativo de Carabineros deja 15 detenidos en El Bosque y San Ramón: Incautaron armas, droga y un vehículo robado

Un operativo de “copamiento barrial” realizado por Carabineros en las comunas de El Bosque y San Ramón terminó con 15 personas detenidas por distintos delitos e infracciones.

De acuerdo con información entregada por la institución, durante el procedimiento se efectuaron más de 450 controles y fiscalizaciones en distintos sectores de ambas comunas, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos.

El despliegue se concentró en las jurisdicciones de la 39ª Comisaría de El Bosque y la 31ª Comisaría de San Ramón, y contó con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de Control de Orden Público (COP) y la Prefectura Aérea, que dispuso de un helicóptero policial.

Más de 450 controles y 15 detenidos

Según el balance de Carabineros, se realizaron 316 controles de identidad, 138 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes.

Como resultado, 15 personas fueron detenidas. Entre los procedimientos informados figura una persona con orden de detención vigente, otra por porte de arma blanca, dos por hurto, una por una infracción asociada a lotería ilegal y otra por una infracción a la Ley 20.000.

Además, una persona que mantenía una orden vigente fue detenida por receptación, infracción a la Ley 20.000 y porte de arma de fuego.

El coronel Manuel Aguilera, de la Prefectura Sur de Carabineros, informó que durante el operativo también se recuperó un vehículo que mantenía encargo por robo.

“Se ha decomisado un vehículo que mantenía encargo por robo, armamento de grueso calibre y, además, droga”, señaló el oficial.