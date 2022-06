(CNN) – Apple y otros fabricantes de teléfonos inteligentes deberán admitir USB-C como parte de un estándar de carga único para dispositivos móviles en toda la Unión Europea (UE) a partir del “otoño de 2024”, de acuerdo con una nueva ley anunciada este martes.

La legislación tiene como objetivo reducir los desechos electrónicos y eliminar el “desorden de cables”, dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea. Según la legislación, “los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, consolas de videojuegos portátiles y altavoces portátiles que se puedan recargar mediante un cable deberán estar equipados con un puerto USB tipo -C, independientemente de su fabricación”.

Lee también: Arrasando: El creador de “Hunter x Hunter”, Yoshihiro Togashi, se convirtió en el mangaka más seguido en Twitter

Las próximas reglas se aplicarán a los nuevos dispositivos electrónicos pequeños y medianos vendidos en la UE.

Los cargadores que admitan carga rápida también deberán adoptar las mismas velocidades de carga. La medida no afecta las tecnologías de carga inalámbrica, y los consumidores deberían poder comprar un dispositivo sin un cargador incluido si así lo desean.

We have a deal on the common charger! 🇪🇺

This means more savings for EU consumers and less waste for the planet:

🔌 mobile phones, tablets, cameras… will all use USB type C

🔌 harmonised fast-charging technology

🔌 unbundling of sale of chargers #SingleMarket #DigitalEU pic.twitter.com/qw2cJV4RY0

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 7, 2022