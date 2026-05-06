“Están buscando alternativas”: Raúl Soto afirma que el gobierno llamó al PPD tras caída del acuerdo con el PDG por megareforma

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) e integrante de la comisión de Economía de la Cámara, Raúl Soto, abordó en CNN Prime el momento clave que enfrenta el proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso.

En ese contexto, sostuvo que en un principio se inició un diálogo con el Ejecutivo; sin embargo, desde su perspectiva, este se vio mermado por la “inflexibilidad” frente a las propuestas que presentaron en materia económica, enfocadas en la clase media, sectores vulnerables y pymes. Debido a esta negativa, se decidió votar en contra de la idea de legislar.

“Existe un tema de fondo y quedó demostrado tras la intervención del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la comisión de Hacienda de la Cámara, que este es un proyecto irresponsable y técnicamente inviable en los términos en los cuales está planteado. Nos lleva a un abismo fiscal y compromete las arcas fiscales por muchos años”, planteó.

Ante este panorama, dijo que desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC) existen coordinaciones para tener una postura común en torno a este tema.

Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto de qué le parecía la caída del acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente (PDG), afirmó: “Lo intuía, puesto que Franco Parisi y el PDG se dieron cuenta de que estaban cerrando un pésimo acuerdo porque se habían vendido muy rápido y barato”.

“Dar el voto a favor para rebajar 4 mil millones de dólares a la gran empresa sin compensaciones, profundizando la crisis fiscal y comprometiendo el futuro de nuestro país, y por el otro lado, acogiendo unas pocas medidas, migajas, para la clase media y para los sectores vulnerables, como lo era un bono para devolver el IVA en medicamentos o en pañales, era absolutamente desproporcionado e insuficiente. O sea, si Parisi cerraba el acuerdo, corría el riesgo de transformarse en uno de los peores negociadores en la historia reciente de la política chilena”, aseveró.

En esa línea, anticipó que llegar a este tipo de consenso ponía en riesgo una futura candidatura presidencial.

“Yo creo que se dieron cuenta en el camino y se arrepintieron, y en buena hora que lo hagan. Yo también se lo he transmitido de buena fe, que creía que estaban cometiendo un error, y ojalá que, efectivamente, ese acuerdo no prospere. El gobierno ya está buscando alternativas, está llamando, por ejemplo, a nosotros, al PPD, para volver a conversar, pero nosotros hemos sido claros”, reveló.

Y sugirió: “Estamos en un punto muy complejo, donde lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es retirar la urgencia del proyecto que se vota mañana, la idea de legislar en la Comisión de Hacienda, y sentarse a conversar en serio para construir un acuerdo transversal lo más amplio posible, que sea robusto y que le dé sostenibilidad a una reforma tributaria que hoy día, tal cual está planteada, es absolutamente inviable”.

#CNNPrime | Raúl Soto, diputado PPD, por proyecto de reconstrucción del gobierno: "No hay apuro ni ansiedad de ir al TC"@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ylPlRCKVDh — CNN Chile (@CNNChile) May 7, 2026

Ante ello, consideró que el gobierno está buscando alternativas y que ya se han puesto en contacto con la colectividad.

“Si el gobierno quiere volver a sentarse a conversar, las puertas siempre van a estar abiertas. No le cerramos la puerta al diálogo jamás, porque es parte de nuestra forma de hacer política”, adelantó, y agregó que el punto de partida es que el Ejecutivo retire la suma urgencia de la iniciativa.

“Si no se retira la urgencia, rechazaremos en la comisión y también en la Sala”, advirtió.

Al preguntarle sobre si volverán a acercarse al PDG para que se sume a la postura de la oposición, dijo que la colectividad debe tomar una decisión propia y no descartó invitarlos a participar de las conversaciones.

“Si se suma sería una señal positiva, lo vamos a plantear, pero dejaremos que este proceso se desarrolle con espontaneidad. Mañana esta negativa podría eventualmente cambiar”, cerró.

#CNNPrime | Raúl Soto, diputado PPD, por proyecto de reconstrucción del gobierno: "El gobierno de Boric cometió un grave error en la tramitación de la reforma tributaria al no buscar una acuerdo transversal y tratar de imponer la iniciativa. Este gobierno está bajo el riesgo de… pic.twitter.com/R2wJT9b5wx — CNN Chile (@CNNChile) May 7, 2026

Calendario legislativo del proyecto de Reconstrucción

Este jueves 7 de mayo, la comisión de Hacienda de la Cámara votará la idea de legislar.

La instancia está conformada por tres republicanos, dos gremialistas, dos representantes de Renovación Nacional (RN) y un libertario, por lo que el oficialismo podría conseguir hasta ocho votos. En la oposición destacan representantes del FA, PC, PPD y DC, además de la incertidumbre sobre la determinación del PDG tras la caída del acuerdo.

En caso de que se apruebe la idea de legislar, se podrán ingresar indicaciones hasta el lunes a la medianoche. Luego comenzará la votación en particular entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, con el objetivo de trasladar el texto desde Hacienda a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

La pretensión del Ejecutivo es que la discusión llegue a la Sala de la Cámara el lunes 18 o martes 19 de mayo, para que pueda ser votado y despachado al Senado.