“Esto no puede ser un tironeo”: Oficialismo arremete contra el PDG tras quiebre de acuerdo por proyecto de reconstrucción

Este miércoles, el Partido de la Gente (PDG) anunció el fin del acuerdo entre su bancada y el Gobierno para votar a favor del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Desde el oficialismo criticaron la decisión de la colectividad liderada por el excandidato presidencial Franco Parisi.

El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, enfatizó que “estamos bajo una situación que yo podría calificar como un terremoto en materia de empleo y crecimiento. Por lo tanto, creo que, si bien es cierto que tenemos que negociar y conversar, esto no puede ser un permanente tironeo. Yo invito a todas las fuerzas políticas a que pongamos por delante a Chile”.

Por otro lado, el Partido Nacional Libertario (PNL) endureció aún más el tono contra el PDG. El diputado Pier Karlezi criticó que “condicionar porque no les gusta el primer borrador del proyecto y decir que se cayó es un poco apresurado”.

Asimismo, recordó cuando la bancada arremetió contra el acuerdo entre el Ejecutivo y el PDG: “esto es lo que dije permanentemente cuando advertí: ‘Cuidado con alimentar al monstruo’, porque cuando el monstruo se pone insaciable, empezamos a entregar sin tener claridad de qué es lo que estamos pidiendo y qué es eso que estamos entregando. Fue eso lo que nos molestó a nosotros como PNL (…). Las negociaciones tienen que ser serias y espero, por el bien del proyecto y de Chile, que esto sea resuelto con una conversación seria, calmada y realista”.

A las críticas se sumó su par, el diputado Erich Grohs: “No se puede pretender poner condiciones estrictas como si se tuviera la capacidad de imponer la agenda completa del país. Gobernar requiere diálogo, acuerdos y entender que las decisiones también deben ser responsables fiscalmente. El Gobierno ha mostrado disposición a conversar, pero no puede transformarse esto en una negociación basada en presiones o amenazas de votos cada vez que se discute un proyecto importante”.

En tanto, el diputado de Evolución Política (Evópoli), Tomás Kast, arremetió contra la bancada y comentó que “mientras algunos prefieren levantarse de la mesa y bloquear acuerdos, nosotros creemos que Chile necesita responsabilidad y sentido de urgencia. El Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica es fundamental porque busca volver a poner en marcha la economía, atraer inversión, generar empleo y apoyar especialmente a las regiones que más lo necesitan. La gente no puede seguir esperando mientras la política se enreda en cálculos pequeños“.

Por último, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), la diputada Marlene Pérez señaló que “los acuerdos deben construirse con seriedad, responsabilidad y pensando en las familias que hoy esperan soluciones concretas”.

“Por supuesto que es legítimo plantear diferencias o buscar mejoras al proyecto, pero eso no puede transformarse en una caja de cambio permanente ni en una competencia por subir la apuesta (…). Sería muy lamentable que, por cálculos políticos, se ponga en riesgo una iniciativa clave para la reconstrucción y reactivación para el desarrollo del país”, cerró.