Megareforma: Las exigencias que Franco Parisi hará al gobierno en medio de postura de diputados del PDG de votar en contra de la idea de legislar

La tramitación de la megareforma del Gobierno entró en una zona de alta turbulencia. Lo que comenzó como una semana clave para el diseño fiscal del Ejecutivo se transformó en un escenario de incertidumbre tras el duro informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que advirtió que la iniciativa requiere ajustes urgentes para no comprometer la estabilidad financiera del país.

El golpe técnico del CFA fue directo al corazón del proyecto. Según el organismo, para alcanzar la “neutralidad fiscal” y evitar que el déficit siga creciendo, se necesitan fuentes adicionales de financiamiento de “magnitud relevante”. La advertencia apunta a que la propuesta actual, que incluye una rebaja del impuesto corporativo al 23%, genera una merma en la recaudación que solo se compensaría con una promesa de crecimiento e inversión futura, lo que para el Consejo genera una incertidumbre riesgosa.

En este contexto, el rol del Partido de la Gente (PDG) se ha vuelto crítico. Su líder, Franco Parisi, se reunirá con el Ejecutivo con el fin de hacer modificaciones al proyecto y así asegurar votos para la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, en la previa, su hermana Zandra Parisi anunció un quiebre y confirmó que, hasta este miércoles, no votarán a favor de la idea de legislar.

En ese contexto, el economista fue tajante al señalar que la propuesta actual no es beneficiosa para los sectores medios: No, no es (buena para la clase media). Y además, si lo fuera sería la tercera derivada Es decir, el impacto es muy sutil y difícil de ver”.

Para Parisi, el informe del CFA solo confirma lo que ya se sospechaba en el mundo técnico. “Siempre, cuando uno aumenta impuestos, la estimación del gobierno es sobreestimar la recaudación. Y siempre cuando uno reduce impuestos, tiende a subestimar el déficit”, explicó, añadiendo que es “inevitable” que el país deba endeudarse más bajo este esquema.

Las condiciones del PDG para mantener sus 13 votos en la discusión detallada son inamovibles y apuntan a beneficios directos. Entre ellas, la devolución del IVA en medicamentos y pañales, además de mantener el impuesto del 12,5% para las Pymes hasta el 2028. “Se van a tener que comprometer porque si no van a tener muchos problemas. En serio (…) Sería un suicidio político”, advirtió Parisi respecto al cumplimiento de estos acuerdos por parte del Ejecutivo.

A esto se suma la presión por reactivar la construcción mediante un reembolso del 14% del IVA para viviendas de hasta 4.000 UF, una medida que Parisi planea ratificar en su reunión de este jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras tanto, en el oficialismo ya reconocen que el informe del CFA obligará a hacer cambios en la gradualidad de la rebaja impositiva y en la focalización de beneficios como las contribuciones a la vivienda.

Con la votación de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda programada para este jueves, el Gobierno corre contra el reloj para llegar a la cuenta pública del 1 de junio con un proyecto despachado al Senado, en medio de un tablero donde cada voto tiene un costo directo en el diseño original de la reforma.