Presidente Kast recibió a cerca de 130 alcaldes en La Moneda ante dudas por eventual eliminación de contribuciones

El presidente José Antonio Kast se reunió este miércoles con 130 alcaldes en el Palacio de La Moneda, ante las dudas por el impacto que tendrá la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores en el Fondo Común Municipal (FCM).

Según cálculos del Ejecutivo, la exención de contribuciones a los mayores de 65 años recortará unos US$200 millones del fondo. Respecto a esta cifra, el Gobierno indicó que repondrá US$130 millones a través de la Ley de Presupuestos; no obstante, la administración aún no ha aclarado qué sucederá con los US$70 millones restantes.

Es por ello que el encuentro, encabezado por el mandatario, tuvo como objetivo abordar las críticas de los jefes comunales sobre este punto del plan de reconstrucción nacional, además de otros temas contingentes, como la seguridad, que las autoridades esperan incluir en la ley miscelánea.

Desde la oposición, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, declaró a La Tercera: “Queremos dejar en claro que no estamos de acuerdo con la baja de contribuciones. Lo planteamos con fuerza porque afecta directamente a nuestros vecinos y vecinas”.

“Ya conocimos los primeros recortes efectivos, como el programa de ajuar para recién nacidos, pero hemos escuchado de más de 200 posibles recortes, como el plan ‘Calles Sin Violencia’ o la PGU (…) Todos estos recortes impactan directamente en el costo de la vida de las personas”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, comentó: “Esperamos que, después de dos meses, el presidente Kast explique sus planes en seguridad tras todas las promesas que hizo en campaña. En Peñalolén hemos solicitado mayor presencia en el combate al narcotráfico y hemos tenido nula respuesta por parte del Gobierno, que antes nos dijo que este tema sería tratado como una emergencia (…). Hay expectativas de que, tanto en seguridad como en otras materias, el presidente proponga acciones concretas más que solo retórica”.

En tanto, desde la bancada del oficialismo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sostuvo que “la opinión transversal de los alcaldes es que el Fondo Común Municipal no puede verse afectado“.

Asimismo, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, valoró en Radio Biobío el espacio de diálogo para dar a conocer “cuáles son los principales temores y preocupaciones” de los vecinos de su comuna.