“Me la jugué por el gobierno y me falló”: Zandra Parisi (PDG) anuncia quiebre previo a votación de la megareforma en la Cámara

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, anunció el fin del acuerdo entre la colectividad y el Ejecutivo, ad portas de la votación en la Cámara sobre la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional.
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