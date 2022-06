Este 2 de junio se celebró el State of Play de Sony, donde Capcom sorprendió a todos con la presentación del primer tráiler oficial de Street Fighter 6.

En el adelanto se ve a algunos de los icónicos personajes, pero renovados, tales como Chun-Li y Ryu. También se revelaron nuevos rostros como Jamie y Luke.

Lee también: Xbox celebra el Mes del Orgullo con un nuevo mando: Reúne 34 banderas de la comunidad LGBTQIA+

Capcom anunció que por primera vez el juego tendrá un componente de mundo abierto, ya que los jugadores y jugadoras podrán recorrer las calles y enfrentarse a rivales en el camino.

Introducing the Real Time Commentary Feature in #StreetFighter6!

We teamed up with FGC commentators and other well-known personalities to incorporate their voices to commentate your matches.

🎙️ https://t.co/1fIYkF4gYA pic.twitter.com/yLKrO1RVA6

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 2, 2022