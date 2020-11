VIDEO RELACIONADO – Videojuegos de educación médica que simulan la atención de COVID-19 (01:23)

Leticia se ha dedicado a la educación por más de 30 años en la Región del Biobío. Relata que constantemente busca nuevas maneras de cautivar a sus estudiantes para que no sólo estudien, sino que también se motiven a seguir aprendiendo. Por eso, la profesora de la Escuela España D-870 de Los Ángeles ha participado en distintos seminarios web educativos durante la pandemia del COVID-19.

“Fue algo inesperado, no estaba en nuestros planes tener clases online, así que fue todo un aprendizaje para los docentes. Hicimos pruebas de plataformas, tuvimos que aprender a usarlas. Yo uso dos y si una falla durante la clase, los niños saben que nos vamos directamente a la otra para no perder clases. Tengo un plan B”, dice la docente.

Y la carga también ha sido mayor, ya que les envía guías impresas a sus casas a quienes no tienen conexión a Internet o no es muy estable. “La idea es llegar al máximo de los estudiantes”, comenta.

Fue en esta búsqueda de nuevas alternativas que llegó a LosCreadores.cl, el primer Premio Nacional de Talento Digital Escolar, donde se han impulsado talleres educativos para los docentes a través de plataformas digitales. Este jueves, Leticia participó del octavo, donde se buscaba fortalecer las metodologías de enseñanza a través del uso de videojuegos en clases.

“La idea no es que los niños estén siempre recibiendo información y que no sean constructores de su propio aprendizaje. Y la pandemia me ha enseñado eso, el tratar de innovar con mis estudiantes. Siempre se ve como que los niños pierden tiempo en los videojuegos y en algunos para jugar, por ejemplo, necesitan tener vocabulario en inglés o pueden aprenderlo”, destacó positivamente.

Andrés Gallardo, director de desarrollo de Desafío Latam que participó de la realización del taller, indica que “lo primero es entender que hay diferentes videojuegos y todos tienen un objetivo. La idea es entender cuál es la competencia que se quiere desarrollar y ver cómo esa actividad puede ayudarme a desarrollar esa competencia. Por ejemplo, si quiero que conozcan de historia puedo implementar un juego donde conozcan la vida de un emperador romano y viven la experiencia de cómo es la ciudad”.

En el taller, los profesores conocieron un poco de la historia de los videojuegos y también se vincularon algunos de ellos con competencias pedagógicas que son esperadas de los estudiantes. La idea es que, a futuro, los docentes puedan desarrollar sus propios videojuegos para resolver problemas en la sala de clases o también para fortalecer la educación con las clases a distancia.

Según Andrés, “para hacer tareas específicas, lo primero es elegir el videojuego correcto y saber que en él tienen un pool de herramientas que generan mucha interacción. El videojuego me puede dar feedback en tiempo real de si el estudiante está conectado, de si le achuntó a la respuesta o no, si tuvo una buena evaluación, lo que puede ser más beneficioso que las herramientas tradicionales. Si les hago hacer una guía en la casa, no sé si la estás haciendo, en cambio con un videojuego se puede ver en tiempo real”.

“Los niños y los docentes tienen que desarrollar habilidades digitales para poder desenvolverse en el siglo XXI”, indica Karla Cantuarias, gerenta de comunicaciones de Fundación Kodea, donde se impulsó la iniciativa, quien agrega que “por eso este año quisimos ser un apoyo para que pudieran trabajar mejor a distancia, activar la creatividad digital de los niños y de los profesores, y que adquirieran mayores herramientas”.

De acuerdo a cifras de la fundación, por los encuentros digitales ya han pasado más de 500 docentes y alumnos, pero aún quedan algunos por realizar y los interesados pueden inscribirse en LosCreadores.cl: “Una cosa muy interesante que se da es que los profesores participan junto a los niños en el Zoom y van haciendo actividades juntos, por eso lo de ayer con los videojuegos fue muy entretenido”.

Sin saberlo, Leticia ya aplicaba algunas de estas técnicas en sus clases a distancia y ahora tiene otras ideas que pondrá en marcha: “Ellos lo toman fantástico. Yo paso los contenidos, los repasamos, se aclaran las dudas, y luego en sus correos, completan un formulario con la materia que vimos. Y les gusta esa dinámica porque los entretiene, me han agradecido por hacer la clase de forma distinta. Hoy me lo dijeron y me sentí feliz, porque sentí que hice un cambio”.

Gallardo comenta que esa experiencia se repitió con varios de los oyentes, ya que “muchos ya jugaban o conocían varios videojuegos y su principal inquietud era ‘cómo yo convenzo ahora al director de la escuela, al colegio o a los apoderados de que el videojuego es una buena herramienta’. Los docentes entienden el rol y a muchos les gustan. Había mucha disposición”.

Leticia asegura que continuará con las clases y que está desarrollando un nuevo método para sus estudiantes de primer y segundo ciclo: se trata de una metodología menti. “Ahí pueden hacer preguntas y los niños pueden interactuar desde su teléfono. Es interesante e interactivo. Los juegos no hay que verlos como algo negativo, podemos usarlos a nuestro favor”, animó la profesora.