César Morales, director del Ballet de Santiago: “Quiero que los chilenos estén realmente orgullosos de lo que hace la compañía”

En CNN Íntimo, el exbailarín César Morales conversó sobre sus inicios a los 11 años en el teatro que hoy dirige. Además, entregó detalles sobre los más de 20 años que bailó en Europa en importantes instituciones.

En el corazón del Teatro Municipal de Santiago, donde la historia y la excelencia artística se entrelazan, una figura destaca por disciplina y compromiso: César Morales.

El reconocido bailarín chileno ha desarrollado una vasta y exitosa carrera de tres décadas en Europa, siendo nombrado en enero de 2024 director artístico del Ballet de Santiago.

Lee también: La historia de Juan Pablo Molyneux, diseñador chileno de talla mundial radicado en París

Inició su formación a los 11 años en el mismo teatro que hoy dirige, y desde muy joven comenzó una carrera ascendente en el extranjero. Fue bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra y del Birmingham Royal Ballet, Reino Unido, donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Actuó como artista invitado en instituciones de prestigio, como la Ópera Estatal de Viena, llegando en 2021 a recibir el premio al Mejor Bailarín Masculino en los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Volviendo al origen

Morales comenzó sus funciones como director artístico en marzo del 2024, luego de finalizar su etapa como Primer Bailarín del Birmingham Royal Ballet, lo que marcó su regreso triunfal a la compañía donde se formó cuando todavía era solamente un niño.

Su nombramiento fue resultado de un inédito proceso de selección internacional impulsado por el municipal, que incluyó la evaluación de dos comisiones —una nacional y otra internacional— y contó con el apoyo de la Ópera de París, en el marco de una alianza.

“La primera vez que yo entré al Teatro Municipal fue cuando pertenecía al coro del colegio y vine a una competencia llamada Crecer Cantando aquí al teatro y esa fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver danza, de ballet, así en vivo”, cuenta a CNN Íntimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por César Morales Anderson 🌹 (@cesarmoralesdancer)

Detalla que regresó después de tener una carrera de bailarín profesional de 30 años. “Bailé por 7 años acá siendo parte bailarín principal del Ballet de Santiago y el resto de mi carrera la hice en Europa, más que nada en Inglaterra”, dice, afirmando que “vivir por 22 años en Europa fue realmente una experiencia muy enriquecedora, donde aprendí mucho”.

Sobre lo que espera lograr como director, afirma que “más que nada es que la compañía crezca, en su calidad artística y técnica, que sea conocida a nivel mundial y también que los chilenos estén realmente orgullosos de lo que hace esta compañía. Son artistas realmente de un valor incalculable y yo soy muy orgulloso de estar aquí y poder dar lo mejor”.

Lee también: Los complejos inicios del Dr. Sebastián Ugarte: “Estoy orgulloso de haber sobrepasado las dificultades”

—¿Cómo se llega al lugar donde uno partió?

— Yo creo que es un círculo en la vida, ya que no me lo propuse al principio. Creo que cada cosa que hice en mi carrera se fue dando casi como sorpresa. Lo que me preocupaba mucho era de trabajar lo que más pudiera y de llegar para hacer lo mejor que yo podía hacer. Las cosas se fueron dando. A veces es suerte de que estás en un lugar y está la persona adecuada.

Morales relata cómo fue su estadía en Viena para ejemplificar cómo el azar lo ha puesto en diferentes sitios. “A mí me contrataron en Viena, en el teatro de Wiener Staatsoper, como invitado principal por un año completo. Y eso salió solo porque el director me vio bailar en YouTube el lago de los cisnes, cuando tenía 18 años. Y me buscó hasta encontrarme”.

—¿Cómo te recibieron acá?

—Me recibieron súper calurosamente. La verdad que yo llegué, entré a la sala y estaban todos los bailarines ahí. Apenas entré empezaron a aplaudir. Y obviamente yo, como quiero tanto este lugar, imagínate si yo empecé acá desde tan pequeño. Entonces, llegué aquí y me recibieron con muchas ganas, la verdad, de ver qué iba a pasar conmigo a la cabeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por César Morales Anderson 🌹 (@cesarmoralesdancer)

—¿A qué nivel está el Teatro Municipal de Santiago?

—A un nivel altísimo y eso es lo que digo siempre. Tiene un nivel internacional muy grande y el trabajo que se hace acá, ya sea la orquesta, la ópera y el ballet, tienen una altura internacional y eso es lo que siempre en mi carrera traté de decirlo y mostrar en el extranjero. Me gustaría que nosotros apoyáramos al artista de aquí porque hay mucho de qué sentirse orgulloso.

—¿Cómo es pasar de bailar a dirigir?

—Esa es una pregunta que no sé muy bien contestarla porque pienso, primero que nada, que yo voy a ser bailarín siempre, porque eso es lo que yo soy. Por otro lado, mi transición fue tan rápida porque yo dejé de bailar, por decirte un día miércoles, el viernes yo estaba en Chile acá y empecé. No tuve el tiempo para yo cuestionarme, fue lo hago, voy y punto.

Lee también: El mundo surrealista de Guillermo Lorca: “He sido pintor desde que tengo recuerdos”

—A los bailarines de ballet se les trata como a los deportistas de alto rendimiento.

—Es que somos de alto rendimiento, o sea, sin lugar a duda. Lo que se hace tiene un esfuerzo físico increíble, solamente que como hay que no mostrar esfuerzo en el escenario y que todo se vea fácil, la gente a veces piensa, ‘¡ay, pero bailar es tan fácil!’. Siempre me acuerdo de que gente te podía hasta preguntar, ‘pero eso lo hace los sábados, ¿y qué hace en la semana?’.

—¿Dejar de bailar es duro?, especialmente considerando además que esta carrera tiene una edad que te impone salir.

—Es duro porque lo que uno ama es bailar, desde tan pequeño que uno lo hace, pero hay que saber retirarse cuando uno está a buen nivel, creo yo, y que la gente y el público te recuerde así, no que vaya bajando. Igual ahora hay muchas cosas que te ayudan a bailar por mucho más tiempo, porque igual yo dejé de bailar a los 45 y eso antiguamente hubiera sido demasiado.

Mira la entrevista completa