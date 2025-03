El mundo surrealista de Guillermo Lorca: “He sido pintor desde que tengo recuerdos”

En entrevista con CNN Íntimo, el reconocido pintor chileno reflexionó sobre sus inicios en el arte, aquello que lo inspira y más.

Guillermo Lorca es uno de los artistas más destacados de la pintura contemporánea chilena. A pesar de su juventud, su carrera internacional ha sido meteórica.

A través de su estilo único, Lorca ha logrado captar la atención de la crítica internacional, llegando a presentar exposiciones de renombre en ciudades como Londres, Barcelona y Seúl.

Su universo pictórico está poblado por figuras enigmáticas como animales, niñas angelicales y criaturas irreales que, al igual que sus paisajes, emergen de la fusión entre lo real y lo onírico.

Mediante su dominio de la pintura al óleo de gran formato, crea escenas llenas de simbolismo, dramatismo y tensión, donde juega con los límites de la naturaleza y la humanidad.

“He sido pintor desde que tengo recuerdos”

Guillermo Lorca García Huidobro nació el 14 de marzo de 1984 en Santiago y desde niño se interesó en el mundo del arte, comenzando a pintar cuando solo tenía ocho años.

“Hoy tengo 40 años y he sido pintor desde que tengo recuerdos”, comenta en un nuevo capítulo de CNN Íntimo desde su residencia en Chile, donde confiesa no pasar mucho tiempo.

Sobre cómo define su trabajo, señala que “está dentro de lo que es lo figurativo, (…) pintura realista con tintes un poco de surrealismo, pero ante todo más bien simbolista que surrealista”.

Afirma que es en gran parte autodidacta, puesto que “es casi inevitable, porque si bien hay algunas cosas técnicas que te pueden enseñar y uno puede aprender algo más rápido, mucho requiere práctica y encerrarse a pintar hasta resolverlas, de alguna u otra forma”.

“Tu búsqueda de qué es lo que quieres expresar, de dónde encontrarte a ti mismo a través de las técnicas que estés ocupando, eso es una introspección que tú la puedes compartir, conversar con gente, pero no te la pueden enseñar porque es un camino propio”, agrega.

Aunque su camino artístico fue siempre claro, su recorrido académico fue un proceso de constante evolución. Estudió Artes en la Universidad Católica de Chile, pero pronto se dio cuenta de que el enfoque tradicional de la educación artística no cumplía con sus expectativas.

“Yo creo que el asunto técnico puede ser útil o no, dependiendo de qué quieras expresar. Pero sí, en alguna forma, debes tener la capacidad de que, algo que esté pasando adentro, poder comunicarlo hacia afuera y conmover”, reflexiona al respecto.

Un interés desde niño

Guillermo comenta que desde que tiene “algunas nociones de recuerdos” estaba dibujando. “Mi mamá estuvo un tiempo pintando de hobby y ahí yo ya dibujaba, me interesaba, me ponía cerca y pescaba las cosas (…). Después, en algún momento, compré una tela, planeé el cuadro y siempre me interesó eso, pero era por gusto”.

—¿Qué es lo que te ha formado a ti?

—Yo creo que inevitablemente uno necesita un poco dolor para formarse, así venimos programados. Creo que un poco de dolor también te puede destruir y eso puede ser complicado, pero la moderación, la incomodidad de la existencia, finalmente el hecho de estar vivo, de lidiar con las pérdidas constantes mientras uno va creciendo.

—Tú te fijaste que a los 21 años tenías que ser un artista.

—Sí, me lo puse muy joven porque además me pareció buena idea. Miro para atrás y encuentro que fue una buena decisión porque uno sale, la gente sale de la universidad y el estrés de llegar a la nada, a la vida, salir de la burbuja de la universidad que es como una continuación del colegio.

