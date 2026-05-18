El mensaje de Eduardo Sepúlveda para el PS: “Si decide atrincherarse con el FA y PC es posible que la izquierda le termine haciendo la pega a Parisi”

Hoy, el Banco Central publicó el informe que indica cuánto creció Chile durante el primer trimestre del año 2026 y que corresponde también al último trimestre del gobierno del expresidente Boric.

Y el dato es que Chile no creció, sino que decreció un 0,5%. Si Chile fuese una familia, es como si le hubiesen bajado el sueldo en un 0,5%. Valga la metáfora, ahora que están de moda las metáforas.

¿Cómo se explica que Chile lleve más de 12 años creciendo apenas o incluso decreciendo?

Un economista que militó por décadas en el Partido Socialista y que fue subsecretario de Salvador Allende lo explicó el fin de semana en una entrevista en El Líbero.

Óscar Guillermo Garretón es ese economista, quien responsabilizó del estado actual de las cosas a la reforma del exministro del gobierno de Bachelet 2, Alberto Arenas: “Todo lo que ocurrió a partir de eso fue un desastre desde el punto de vista del país y de la gente”.

También llamó a la izquierda a una autocrítica por lo que hizo en materia económica durante 15 años y dijo: “Toda persona honesta de izquierda sabe que lo han hecho mal. Hoy día están todos felices yéndose encima de la reforma del gobierno de José Antonio Kast, acusando que es de los superricos. Están todos en eso, pero están calladitos con lo que pasó en los últimos 15 años. Yo esperaría que fuesen una oposición decente, una oposición responsable, que no estuviera simplemente en el boicot, sino en tratar de mejorar el proyecto”.

Su crítica va dirigida especialmente al Partido Socialista. Y el dato del día es que, para alegría de Garretón, todo indica que el PS, si bien dice que rechazará la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción del Gobierno, sí está elaborando propuestas para participar en una discusión cuando el proyecto pase al Senado.

Es que, si el PS decide atrincherarse con el Frente Amplio y el Partido Comunista, es posible que se haga realidad la profecía de Garretón y la izquierda le termine haciendo la pega a Franco Parisi.