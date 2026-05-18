“¿Usted cree que yo lo acepté alegremente? La verdad es que no es así”: Ministro Undurraga responde por recorte en Cultura

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió el recorte aplicado a la cartera en medio de cuestionamientos por ser el ajuste más alto entre los ministerios.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado aseguró que intentó evitar el recorte presupuestario, aunque sostuvo que el escenario financiero hacía inevitable una reducción.

“Evidentemente que intenté. El punto está en la realidad de las arcas fiscales de la nación”, dijo, agregando que cuando asumió, en el ministerio “se venían arrastrando problemas de gestión y administración”.

El ministro también respondió a las críticas por aceptar un recorte mayor al del resto de las carteras, que ronda el 3%. “¿Usted cree que yo lo acepté alegremente? La verdad que no es así”, replicó al ser consultado.



Parte importante de sus críticas se dirigió a la administración encabezada anteriormente por Carolina Arredondo. Según sostuvo, recibió un ministerio con problemas administrativos y de control financiero.

Sobre el proceso de traspaso, lo tildó de “malo y pésimo”, apuntando en contra de la exministra Arredondo: “La ministra me entregó información que no resultó ser coherente con la realidad y lo adjudicado”.

“Me he sentido muy cómodo”

El ministro también abordó sus antiguas diferencias con el presidente José Antonio Kast y defendió su decisión de integrarse al actual gobierno. “Una vez que ganó en segunda vuelta, llamó a un sinnúmero de personas de vertientes muy distintas (…) y nos invitó a participar en un gobierno que busca y quiere seguir buscando una consolidación de lo que fue el rechazo (en el plebiscito)”.

Undurraga también defendió la convivencia política dentro del Ejecutivo y descartó incomodidades con el rumbo del gobierno. “Yo me he sentido muy cómodo”, afirmó, agregando que “hasta este momento, 70 días después, no han sido 10 minutos bajo el agua”.

Sobre si es partidario de una gran coalición de gobierno, sostuvo: “Creo que lo que nosotros debemos hacer —como política de un sector bastante amplio, que más que identificarse con la centro derecha o derecha o ultraderecha, se identifica con el mundo del rechazo del primer proceso constituyente— es trabajar para tener un segundo, tercero y cuarto gobierno”.

Finalmente, el secretario de Estado aseguró que su apuesta política está enfocada en la continuidad del actual sector en el poder. “Mis esfuerzos personales y emocionales están en esa dirección, no van en la dirección de generar condiciones para que otro grupo político nos venga a reemplazar”, concluyó.

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