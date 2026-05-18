“¿Usted cree que yo lo acepté alegremente? La verdad es que no es así”: Ministro Undurraga responde por recorte en Cultura

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió el recorte aplicado a la cartera en medio de cuestionamientos por ser el ajuste más alto entre los ministerios.
En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado aseguró que intentó evitar el recorte presupuestario, aunque sostuvo que el escenario financiero hacía inevitable una reducción.
“Evidentemente que intenté. El punto está en la realidad de las arcas fiscales de la nación”, dijo, agregando que cuando asumió, en el ministerio “se venían arrastrando problemas de gestión y administración”.
El ministro también respondió a las críticas por aceptar un recorte mayor al del resto de las carteras, que ronda el 3%. “¿Usted cree que yo lo acepté alegremente? La verdad que no es así”, replicó al ser consultado.
#ToleranciaCero | Francisco Undurraga, ministro de las Culturas: “Intenté negociar el recorte”
📡https://t.co/5610kHT4jt
💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/G9mK7V6qaG
— CNN Chile (@CNNChile) May 19, 2026
Parte importante de sus críticas se dirigió a la administración encabezada anteriormente por Carolina Arredondo. Según sostuvo, recibió un ministerio con problemas administrativos y de control financiero.
Sobre el proceso de traspaso, lo tildó de “malo y pésimo”, apuntando en contra de la exministra Arredondo: “La ministra me entregó información que no resultó ser coherente con la realidad y lo adjudicado”.
#ToleranciaCero | Francisco Undurraga, ministro de las Culturas: “El proceso del traspaso fue malo, pésimo”
📡https://t.co/5610kHT4jt
💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/SHGwAVxU3q
— CNN Chile (@CNNChile) May 19, 2026
“Me he sentido muy cómodo”
El ministro también abordó sus antiguas diferencias con el presidente José Antonio Kast y defendió su decisión de integrarse al actual gobierno. “Una vez que ganó en segunda vuelta, llamó a un sinnúmero de personas de vertientes muy distintas (…) y nos invitó a participar en un gobierno que busca y quiere seguir buscando una consolidación de lo que fue el rechazo (en el plebiscito)”.
Undurraga también defendió la convivencia política dentro del Ejecutivo y descartó incomodidades con el rumbo del gobierno. “Yo me he sentido muy cómodo”, afirmó, agregando que “hasta este momento, 70 días después, no han sido 10 minutos bajo el agua”.
Sobre si es partidario de una gran coalición de gobierno, sostuvo: “Creo que lo que nosotros debemos hacer —como política de un sector bastante amplio, que más que identificarse con la centro derecha o derecha o ultraderecha, se identifica con el mundo del rechazo del primer proceso constituyente— es trabajar para tener un segundo, tercero y cuarto gobierno”.
Finalmente, el secretario de Estado aseguró que su apuesta política está enfocada en la continuidad del actual sector en el poder. “Mis esfuerzos personales y emocionales están en esa dirección, no van en la dirección de generar condiciones para que otro grupo político nos venga a reemplazar”, concluyó.
#ToleranciaCero | Francisco Undurraga, ministro de las Culturas: “Me he sentido muy cómodo con el Presidente Kast”
📡https://t.co/5610kHT4jt
💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/dWnbBD5lec
— CNN Chile (@CNNChile) May 19, 2026
Mira la entrevista completa
Lo más leído
- ¿Quiénes son los chilenos detenidos por Israel en la Flotilla camino a Gaza?
- “¿Usted cree que yo lo acepté alegremente? La verdad es que no es así”: Ministro Undurraga responde por recorte en Cultura
- Caso Luigi Mangione: Juez admite el arma del sospechoso y su cuaderno personal como pruebas clave en el juicio
- Daniel Mansuy por Combate Naval de Iquique y el liderazgo de Arturo Prat: "En Chile tuvimos nuestra propia Esparta y Homero"
- El mensaje de Eduardo Sepúlveda para el PS: "Si decide atrincherarse con el FA y PC es posible que la izquierda le termine haciendo la pega a Parisi"