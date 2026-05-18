Daniel Mansuy por Combate Naval de Iquique y el liderazgo de Arturo Prat: “En Chile tuvimos nuestra propia Esparta y Homero”

Este jueves se cumplen 147 años del Combate Naval de Iquique. Ese día, Arturo Prat realizó un gesto que sigue inspirando y que los chilenos seguimos recordando, y que sigue generando una amplia unidad nacional como la generó en su momento y, de hecho, es de los pocos hitos que siguen uniendo al país.

Es cierto que ya no tenemos guerra, que ya no enfrentamos conflictos, gracias a Dios, ni parece posible que enfrentemos conflictos en el corto plazo ni en el mediano plazo con nuestros vecinos.

Sin embargo, el gesto de Prat sigue estando vigente y no ha perdido nada de su valor, y es muy simple y es muy elemental: un chileno que decide cumplir con su deber y entregar la vida en esa tarea.

En su momento, la decisión de Prat unió a los chilenos y los unió tanto que se convirtió rápidamente en un mito y quedó para siempre como un ejemplo a seguir.

“Prat fue toda Esparta”, decía Gabriela Mistral.

No deberíamos olvidar su gesta, porque en Chile tuvimos nuestra propia Esparta y, a su manera, nuestro propio Homero.