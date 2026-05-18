¿Quiénes son los chilenos detenidos por Israel en la Flotilla camino a Gaza?

(EFE/CNN Chile) – Cuatro ciudadanos chilenos que participaban en la flotilla que se dirigía a Gaza habrían sido detenidos por el Ejército de Israel al ser interceptada este lunes en aguas cerca de Chipre, según informó la Comunidad Palestina de Chile, una organización que representa la mayor población de este territorio fuera del mundo árabe.

“La operación afectó directamente a cuatro ciudadanos chilenos que integraban la delegación: Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara —este último viajando con pasaporte español—”, notificó la organización en un comunicado.

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Ante los hechos, el presidente de la Comunidad, Maurice Khamis Massú, calificó de “secuestro” el bloqueo de los barcos y exigió al Gobierno chileno elevar el tono diplomático.

“Exigimos al Gobierno de Chile una acción diplomática inmediata, firme y decidida para lograr la liberación y el retorno seguro de nuestros compatriotas. No podemos tolerar que ciudadanos chilenos que viajan en una misión absolutamente civil y pacífica sean secuestrados ilegalmente en aguas internacionales”, dijo.

Según los reportes, una treintena de los 52 barcos que integraban la flotilla que se dirigía a Gaza ha sido interceptada por las Fuerzas Armadas de Israel.

Hay varios activistas capturados, aunque no se conoce la cifra oficial ni su paradero en este momento.

Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

La flotilla había retomado su trayecto desde el puerto turco de Marmaris el pasado 14 de mayo, luego de que una ofensiva previa interceptara 20 barcos el pasado 30 de abril, con cientos de personas retenidas, entre ellas la chilena Macarena Chahuán, quien denunció haber sufrido torturas y abusos tras ser detenida por fuerzas israelíes.

¿Quiénes son los chilenos detenidos por Israel?

Los chilenos que viajaban en flotillas para brindar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza son:

Víctor Chanfreau: Es un estudiante de Derecho que fue vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Iba a bordo de la flotilla Atlantic Blue, junto a seis españoles. El exdirigente estudiantil es conocido a nivel nacional porque en 2020 hizo un llamado a boicotear la PSU, según consignó T13c.

Claudio Caiosi: Es un artista con más de 100 mil seguidores en Instagram. Su trabajo mezcla el arte con mensajes políticos; además, sus obras contemplan tanto a personajes internacionales como nacionales, como Julia Chuñil y Luis Hermosilla.

Carolina Eltit: Es una exproductora periodística y panelista de programas de farándula como SQP y Primer Plano. También fue coanimadora de La Divina Comida.

Ignacio Ladrón de Guevara: Viajó con pasaporte español y se trataría de un profesor universitario.

Tanto Chanfreau como Caiosi y Eltit publicaron a través de sus cuentas de Instagram mensajes respecto a su detención.