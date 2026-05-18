Dónde puedo revisar si tengo el beneficio del cupón de 27 mil pesos para comprar gas licuado

En el marco del plan económico “Chile Sale Adelante”, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció de manera oficial la puesta en marcha del “Cupón de Gas Licuado”.

Esta iniciativa, diseñada como una medida única y extraordinaria, contempla una inversión estatal total que asciende a los $199 mil 422 millones de pesos y busca mitigar de forma directa el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles en los hogares vulnerables del país de cara a los meses de invierno. Según estimaciones de la Subsecretaría del Interior, se proyecta que la herramienta de asistencia alcance una cobertura de 7,7 millones de hogares a nivel nacional, tomando como base los datos de caracterización socioeconómica vigentes al 16 de abril de 2026.

La necesidad de implementar este subsidio estatal específico se sustenta en el diagnóstico del Ejecutivo respecto a los patrones de consumo energético de la población más vulnerable. Desde el palacio gubernamental explicaron las razones de la focalización del beneficio, detallando que este aporte extraordinario responde a que, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), “1 de cada 5 hogares declara el uso del Gas Licuado como fuente de calefacción” y que, actualmente, “el gasto en gas licuado representa cerca del 10% del ingreso familiar”. Por este motivo, el aporte consiste en un cupón consumible de $27.000 por hogar que no constituye una transferencia monetaria de libre disposición, sino que su uso es exclusivo para la adquisición de gas licuado (GLP).

¿Cómo acceder al beneficio?

Para acceder al beneficio, la plataforma oficial dispuesta por la autoridad exige el cumplimiento de tres requisitos copulativos para el jefe o jefa de hogar, fijados con la fecha de corte del 16 de abril de 2026. Los postulantes deben pertenecer de forma obligatoria al Registro Social de Hogares (RSH), estar calificados dentro del 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica según dicha cartola y tener la condición de jefe o jefa de hogar con una edad mínima de 18 años. El proceso de postulación se inició formalmente este 18 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio de este año, periodo en el cual los usuarios deberán ingresar al sitio web oficial del beneficio con su ClaveÚnica para activar la ayuda.

Respecto a la modalidad de pago y el uso del cupón, el Gobierno detalló que los montos no se entregarán en efectivo, sino que se habilitarán mediante las plataformas financieras de BancoEstado. Una vez completada la activación digital, el cupón estará disponible en la CuentaRUT del beneficiario, pudiendo ser utilizado en formato físico o digital a través de la aplicación móvil de BancoEstado, la aplicación RutPay o de forma presencial en la red de CajaVecina. La vigencia para utilizar el saldo se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo realizar compras presenciales o pedidos a domicilio con distribuidores autorizados. Sin embargo, desde la administración advirtieron expresamente que el cupón es intransferible, no es canjeable en dinero y “no es válido para compras por internet ni en el extranjero”.

Finalmente, la autoridad implementó un calendario de carga diferido que regulará la fecha de disponibilidad del dinero en las cuentas bancarias según el día en que el usuario realice el trámite en la plataforma. Quienes realicen la activación entre el 18 y el 29 de mayo verán disponible su cupón a partir del 17 de junio. Por su parte, quienes completen el proceso entre el 30 de mayo y el 12 de junio podrán utilizarlo desde el 2 de julio. El último tramo, que comprende a los usuarios que se inscriban entre el 13 y el 30 de junio, tendrá habilitado el beneficio a contar del 21 de julio. Ante dudas sobre la cartola del hogar, el Ejecutivo llamó a los ciudadanos a consultar directamente en las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de sus respectivas municipalidades o a través de los canales de atención del Instituto de Previsión Social (IPS) ChileAtiende.