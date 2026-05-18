Mónica Rincón y caso de ejecutivo chileno detenido por racismo: “En Chile demasiados no quieren al amigo cuando es forastero, a menos que venga de Europa”

Qué vergüenza. Y no se puede decir ajena porque es chileno.

Me refiero a Germán Naranjo, que, en un vuelo con escala en Brasil, atacó a uno de los tripulantes: “tienes la piel negra, olor a negro, para mí es un problema que seas gay, mono…”, dijo, además de imitar a un simio.

Homofobia, xenofobia, prepotencia.

Hace tan poco fue el incidente de Huachipato, sancionado por cánticos racistas contra jugadores venezolanos: “los venecos tienen hambre”, así se burlaron de la crisis humanitaria.

Manchan a Chile y contravienen los valores de una República que tiene en su escudo la fuerza del cóndor acompañada por la humildad del huemul.

Brasil se toma en serio el tema. Desde 2023 creó un delito que en Chile no existe: la injuria racial, y se castiga con 2 a 5 años de cárcel.

Nos gustaría pensar lo contrario: en Chile NO es un caso aislado. Antes fueron los peruanos, luego los haitianos. Nuestro racismo muta. Demasiados no quieren al amigo cuando es forastero, a menos que venga de Europa o EEUU. No se valora a nuestros pueblos originarios; basta decir que “mapuche” es usado como ofensa.

El abogado dice que no se acuerda de nada. Capaz tampoco de que tiene una causa en el Registro Civil por gritar y ofrecerle plata para que le agilizaran el pasaporte de su hijo. ¿Sí recuerda que no se perseveró en otro proceso por amenazar en un hotel con haber dejado una bomba para matar musulmanes? Le molestan los gay, los negros, los musulmanes. Le molesta ser uno más y acatar reglas.

Según la tripulación, después de intentar abrir una puerta del avión, se manda el numerito xenófobo. Puso en riesgo a todos y además es de una prepotencia infinita; no cumple reglas que seguro espera que todo el resto acate. Y SÍ, es más grave, porque tuvo la mejor educación posible; a mayor poder, recursos… mayor responsabilidad.

Tachó a otro hombre de gay y de animal, pero está claro que al que le faltó humanidad no fue al tripulante.