Tenis, sismos y más: Los caminos de Juan Carlos de la Llera, el recién asumido rector de la Universidad Católica

En un nuevo capítulo de CNN Íntimo, el rector de la PUC conversó sobre su amor por el tenis, su camino en el mundo de la ingeniería y los lineamientos que lo rigen.

Hace algunos días, en un repleto salón de la Casa Central de la UC, Juan Carlos de la Llera asumió oficialmente el cargo de rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De la Llera estará en el cargo hasta el 2030. “Quise ser rector porque pienso que la PUC es un espacio especialmente apropiado para poder generar bien hacia el país”, cuenta a CNN Íntimo.

Pero su viaje en la reconocida casa de estudios no comenzó aquí, sino que hace años, cuando ingresó a estudiar ingeniería civil. Tras ello obtuvo un Master of Science y un doctorado en Ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, especializándose en dinámica estructural y control sísmico.

Pese a estudiar en otra universidad, su nexo con la PUC nunca se rompió: primero como profesor Titular de la Escuela de Ingeniería (cargo que ejerce hasta hoy), luego como decano de la Facultad de Ingeniería (2010-2022) y ahora como rector, sucediendo así al doctor Ignacio Sánchez (2010 y 2025).

Su trabajo académico y de investigación se ha centrado principalmente en la ingeniería sísmica y el desarrollo de tecnologías para la mitigación del impacto de los terremotos en infraestructuras críticas. Sus innovaciones aplicadas a nivel mundial ha sido reconocidos con premios nacionales e internacionales.

En 2024, alcanzó el máximo reconocimiento en su área, cuando la National Academy of Engineering de Estados Unidos lo invitó a ser parte de sus miembros, un selecto grupo que cuenta con personajes destacados por sus aportes, como Bill Gates o Steve Jobs, y que solo ha incluido a cinco chilenos en sus 60 años de historia.

El gran dolor

De la Llera proviene, de parte de padre, de una familia de inmigrantes españoles, específicamente de Villaviciosa, un pueblito a 44 kilómetros de Oviedo. “Mi abuelo era uno de nueve hermanos y la verdad que es una familia que se divide, como todas las de esa época. Cinco y cuatro, una parte en el ejército republicano y otra en el ejército franquista”, detalla y afirma que fue “una vida muy sufrida”.

Sobre su padre, detalla que antes de llegar a Chile pasa por Cuba, donde vive un año. “Llega a Chile para instalarse en un negocio que era muy bonito, que se llamaba Almacenes Rodiles, porque la playa que está frente a Villaviciosa se llama la playa Rodiles. Él era químico y se dedicó esencialmente al comercio, porque sus tíos estaban acá y trabajan en este negocio, Estación Central”.

“Mi padre siempre dijo que Chile era el mejor país del mundo para nosotros, pero él amaba a España profundamente”, comenta. Tras la quiebra de la empresa familiar durante la Unidad Popular, volvieron al país europeo, regresando nuevamente a Chile al poco tiempo ahora para instalar un negocio de deporte, el cual afirma que “fue el que nos dio de comer y la posibilidad de estudiar”.

Siempre amó el tenis y de joven lo practicaba, llegando a competir en torneos profesionales, pero en un punto optó por dejar su carrera deportiva y centrarse en la ingeniería. “En el primer semestre, hice una cosa increíble: jugaba torneos, torneos ATP, gané algunos puntos ATP, y (al mismo tiempo) estaba rindiendo pruebas de cálculo y de geometría en la universidad. Iba, viajaba, volvía, era un sacrificio gigante”.

Fueron esos mismos sacrificios lo que lo llevaron a alejarse del tenis profesional, lo cual tilda como “un dolor grande”. “El tenis era mi vida, pero hay que saber decidir la vida y hay bifurcaciones en ella. Hay que tomar camino y no hay que mirar hacia atrás, sino que echarle para adelante y eso fue lo que hice”.

Remesones y nuevos desafíos

En 1985, cuando terminaba su carrera de Ingeniería Civil, su camino toma un nuevo rumbo debido al terremoto de la zona central, con epicentro en Algarrobo y una magnitud de 8 MW. “Llega un profeso y me pregunta si me gustaría hacer una investigación, y yo toda la vida he tenido una inquietud muy grande por el tema de investigación, así que me meto en un proyecto junto con tres universidades norteamericanas”.

“Estudié el problema de todos los edificios de Viña, un montón de edificios que habían tenido daños y me entusiasmé tanto que dije yo ‘esto es lo que me gusta’ y me quedé en eso”.

—La Iglesia ha vivido en el último tiempo una crisis de confianza a propósito de los abusos que no supo enfrentar, ¿cómo vivió usted como católico el saber del encubrimiento?

—Con mucho dolor, fue difícil, pero uno es parte de una organización humana que comete errores, que se equivoca. Me aferré con mucha fuerza al mensaje, a lo que importa, que está en el Evangelio y en Jesucristo, y el mensaje es un mensaje maravilloso de acoger, de incluir, de respetar, de cuidar al otro.

