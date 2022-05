A Germán Codina del acento uruguayo ya no le queda nada, debido a que se fue diluyendo en las más de tres décadas que lleva en Chile. En 1988, cuando solo tenía 14 años, llegó a vivir a Santiago, ya que su padre trabajaba en la aerolínea estatal Pluna y fue trasladado.

Germán, quien es el cuarto de seis hermanos, llegó directo a cursar primero medio en el Instituto Alonso de Ercilla. En su casa nunca faltó nada, pero tampoco sobró y cuando salió del colegio su familia no podía costear otra carrera universitaria, por lo que tuvo que hacer malabares para ayudarlos.

El menor de los Codina debió ingeniárselas para ayudar a sus padres a financiar sus estudios de administración pública en la Universidad de Chile. Fue bombero de un servicentro de bencina, vendió chalecos, hizo alfajores, fue ayudante de cuatro asignaturas y hoy agradece haber tenido esa experiencia.

Cuando su padre, Mauricio Codina, regresó a Uruguay, él decidió quedarse. Se nacionalizó chileno cuando aspiraba a ser concejal de Puente Alto en 2008, es padre de cuatro hijos, militante de Renovación Nacional (RN) y alcalde por tres veces consecutivas de Puente Alto, la comuna más poblada de Chile.

En entrevista con CNN Íntimo, Germán Codina Powers conversó sobre los problemas que ha debido enfrentar la comuna que lidera. Además, entre otras cosas, se refirió a la relación que tiene con su actual partido: “existen momentos en los que he tenido la profunda reflexión de si permanecer ahí o no”.

“El corazón llenito”

Codina se encuentra actualmente en su tercer periodo como alcalde de Puente Alto. Respecto a lo más difícil de este año en particular, el jefe comunal confiesa que es “ir cerrando un proceso de pandemia que ha sido muy doloroso para la comuna y para Chile”.

“También la delincuencia se ha ido tomando muchos espacios, sobre todo por este sistema que es muy garantista. Hoy se le da más derechos (…) a quienes han delinquido, a los imputados, y resulta que las víctimas quedan totalmente indefensas y el sistema no es capaz de terminar con la impunidad”, agrega.

El alcalde detalla que “en el Consejo Comunal de Seguridad hemos visto a personas que han sido detenidas más de 100 veces y vuelven a la calle a delinquir y eso es escandaloso, no pasa en ninguna democracia desarrollada del mundo y son cosas que Chile a esta altura debería estar superando”.

Codina reconoce que es “difícil” gobernar en este complejo escenario. “Sin embargo, por lo menos tengo el corazón llenito porque la vocación de estar en el territorio es algo que llevo de siempre y uno va ayudando a las personas con nombre, apellido y rostro. Uno los conoce y se generan nexos maravillosos”.

“Al final, yo diría que lo bueno es mucho más que lo malo, pero claro que también tenemos grandes responsabilidades y hay que cambiar Chile en distintos aspectos: más equidad, justicia social, dignidad, (…) construir equidad y terminar con las desigualdades y abusos que tanto daño han hecho”, añade.

—Antes de llegar a la política o a militar en RN usted optó por estudiar administración pública, ¿de dónde nace esta vocación?

—Es una vocación super arraigada en la formación familiar. Mis padres siempre me ayudaron a desarrollar un pensamiento crítico, a mirar la sociedad, a no quedarme en las comodidades y mi madre también fue un tremendo ejemplo de sacrificio (…) y creo que también nace de las necesidades que nos tocó vivir.

“Obviamente, pasamos hartas carencias, pero también uno va aprendiendo de los momentos difíciles de la vida y lo importante es que eso no se transforme finalmente en generar rencor, sino que en darte la energía necesaria para ponerle un prisma a las cosas que te permita crecer y surgir”, afirma.

—¿Eso es lo que le ha ayudado a generar cercanía con la gente?

—Mucha gente creyó que como había sacado buenos puntajes en la Prueba de Aptitud me iba a ir por el ámbito más privado, pero siempre tuve la vocación y el bichito de trabajar en lo público porque de verdad, genuinamente, creo que uno tiene que contribuir y no quedarse ahí como espectador de las cosas.

El dilema Kast y su relación con RN

Codina no mira con malos ojos al nuevo Gobierno, aunque reconoce que “podrían estar haciéndolo mejor”. “Es necesario que el Gobierno (…) tome las riendas en muchos asuntos, pero tampoco podemos esperar que en un mes solucionen problemas que se arrastran desde hace 40, 50 años o de toda la historia de Chile”.

“En eso hay que ser generosos y responsables, ya que ningún Gobierno en un mes va a ser capaz de solucionar los problemas tan serios que tiene nuestro país. Entonces, considero injusto, a veces, cuando escucho ciertas críticas contra el presidente o la ministra del Interior”, agrega.

El jefe comunal cree que “obviamente lo podrían estar haciendo mejor, pero tampoco seamos injustos en cargarles la mata de que todo lo malo que está pasando en el país es como que ellos fueran los responsables después de un mes de Gobierno”.

—¿Le costó votar por José Antonio Kast cuando usted tiene una vocación por una derecha social?

—Me costó mucho, es verdad. Digámoslo, él no es la persona que me representaba mejor, pero, entre los dos proyectos políticos, uno que iba aliado al Partido Comunista (PC), a mí me interesaba el proyecto de la libertad y del progreso, que obviamente si se preocupe de construir equidad, pero también de preservar las libertades, el estado de derecho y la democracia.

—¿Y le preocupa el proyecto de este Gobierno?

— Me preocupa muchísimo el proyecto que esta hoy día gobernando. Digo que hay que ser justos con el presidente y su equipo, dejarlos instalarse y no cargarle después de un mes responsabilidades a ellos como si fueran los grandes responsables de todo lo que ha pasado en el país, pero sí creo que hay muchas señales que son tremendamente preocupantes.

—¿Haber llegado con José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial fue un fracaso del proyecto de derecha social?

— Sí, fue un fracaso. Lamentablemente, nuestro conglomerado que tiene más sentido y vocación de centro (…) no logró imponerse y eso puede tener que ver con que muchas veces en nuestro sector se frenan los nuevos liderazgos (…) Es muy importante que en la centroderecha se dejen germinar nuevos liderazgos que puedan llevar las banderas de lo que queremos representar.

—¿Hoy hay liderazgos?

—Los hay, pero es necesario que se destapen. También creo que es necesario que (…) algunos entiendan que lo que representan está un poco anquilosado y que hoy día necesitamos modernizar a nuestro sector. La única posibilidad de retomar el Gobierno es modernizar nuestro sector con una gran bandera social.

—¿Qué hay que hacer para que usted no termine votando por alguien incómodo en su sector en las próximas elecciones?

— Que el sector se abra a entender que no podemos seguir polarizando al debate público entre la extrema izquierda y la extrema derecha y que tenemos que buscar puntos de encuentro y esos puntos se tienen que construir desde la constituyente, que espero que asuman la gran responsabilidad que tienen sobre sus hombros y que no se farreen la oportunidad que Chile les ha dado.

—¿Cómo ve su futuro en Renovación Nacional? ¿Va a seguir ahí?

—Reconozco que hay momentos en los que he tenido la profunda reflexión de si permanecer o no, pero creo que nos une el sentido demócrata, republicano y el tratar de tener un estado de derecho donde se respeten las garantías, podamos forjar progreso y haya desarrollo económico, pero que se distribuya diferente.

—¿El rótulo de díscolo le molesta o es un activo?

—Me da lo mismo. Si para algunos soy díscolo es porque no han logrado entender la esencia de los problemas que viven las chilenas y chilenos todos los días. Entonces, algunos no pueden entender cómo uno defiende ciertas banderas y casi que creen que eres de izquierda o que no tienes que estar en el sector.

“Algunas personas fueron mezclando religiosidad con la ideología de un sector que tiene que defender a las personas y defender que se puedan desarrollar todos en su individualidad, pero siempre siendo parte de un colectivo y que, además de todo, el progreso no le llegue solo a algunos”, añade.

“Caminando en el barro”

Diversas personas que participaron con Codina en su primera campaña a la alcaldía en 2012 contaron que deliberadamente él decidió omitir su procedencia uruguaya por temor a electores xenófobos. Hasta el día de hoy, sus orígenes no son algo que todos conozcan o que resalte en su vida política.

—¿Qué le queda de uruguayo?

—Yo ya llevo más del 80% de mi vida aquí en Chile, pero llegué a los 12 años y la verdad es que todavía me queda mucha familia, recuerdos y agradecimiento por lo que recibí siendo chico. Fui a una escuela pública, crecí caminando en el barro (…) en un país que me enseñó el respeto a la diversidad y muchas cosas.

—A usted lo estuvieron a punto de desalojar de su casa en Uruguay.

—Vengo de una familia que tuvo que ganarle a la adversidad (…) Trabajé por primera vez a los 13 años, después para pagarme los estudios en la universidad (…) y me siento orgulloso mirando para atrás todo debí hacer. En ese momento todo fue muy sacrificado, pero eso va a dignificando también a las personas.

—No es de su sector, pero se ha convertido en un referente, ¿qué opinión tiene usted de Pepe Mujica?

—Él fue un presidente que siempre, incluso en sus discursos, tenía conceptos muy transversales, de generar una sociedad donde la gente pudiera ser feliz (…), pero él siempre manifiesta lo importante de entender que las empresas son importantes también en el desarrollo, lo importante es evitar que haya abusos.

—¿Cuáles son los valores esenciales que usted quiere que sus hijos tengan?

— Yo siempre le digo a los equipos, incluso municipales, que si uno es trabajador y honesto en la vida te va a ir bien y creo que esos dos principios son fundamentales (…) También creo que es fundamental el esfuerzo, para que las personas entiendan que las cosas no son regaladas, pero que tiene que haber una justa retribución a tu esfuerzo.