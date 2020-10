En su rol como una de las figuras emblemáticas de la Concertación, el ex presidente Ricardo Lagos siguió con detención el proceso de la elaboración de la Constitución en 1980 y fue así como, cuando asumió su mandato en el año 2000, la reforma a la carta fundamental estuvo entre sus principales iniciativas.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, el ex mandatario afirmó que “esa Constitución del ’80, que parece como una Constitución más de las muchas, es una ruptura profunda con las constituciones históricas de Chile que establecieron la importancia de lo público“.

Lee también: Raúl Bertelsen, integrante de la Comisión Ortúzar: “La actual Constitución es un eficaz medio para tutelar los DD.HH.”

Partidos políticos legales otra vez

El ex gobernante relató cómo se logró eliminar el Artículo 8 para lograr que los partidos políticos fueran legales otra vez, durante los últimos 500 días de Pinochet tras la victoria del No: “La gente dice hubo una negociación. La verdad es que no fue una negociación. Hubo un pliego de peticiones y al frente le decían ¿esto? No, no estoy de acuerdo. ¿Esto? Sí, discutámoslo”.

“El Artículo 8º, sí, es cierto, entendieron que había que cambiarlo porque, por ejemplo, Clodomiro Almeyda, que era uno de los dirigentes más importantes de la época, no podía votar porque estaba cazado por el artículo octavo. Y así muchos dirigentes. Germán Correa no podía votar porque estaba cazado”, relató.

“Ahora, ¿se modificó a cambio de qué? De que ellos aumentaron los quórums para modificar las reformas a la Constitución. Porque por ahí había una pequeña rendija que se podría haber usado y eso lo taparon inmediatamente y se perdió”, añadió.

Lee también: Carlos Cáceres, ex ministro de Pinochet: “El plebiscito de 1989 le dio la debida legitimidad a la Constitución”

Negociaciones por el binominal y el enojo de Aylwin

El ex mandatario también recordó el acuerdo con la derecha respecto del sistema binominal que se acordó en ese mismo período y contó que “este fue un tema muy debatido entre nosotros, en la coalición, en la Concertación. Fue la única vez que yo vi enojado a Aylwin conmigo“.

“A mí me parecía que era indispensable cambiar el binominal. Y él dijo ‘pero es que no podemos cambiarlo, vamos a hacer un acuerdo con Renovación Nacional. Lo cambiamos apenas se constituya el nuevo Congreso‘”, dijo.

“Entonces en la reunión final, yo me di cuenta de que era la final, que todos estaban por aceptar aquello y yo no quería, e hice una intervención un poquito dura. ‘Y yo me pregunto qué pasa’, me preguntaba muchas cosas. Y ahí Patricio me respondió duro“, continuó.

Lagos relató que “ahí sopesé lo que iba a ocurrir. Porque si yo llamaba y decía que no estaba de acuerdo, había que hacer un plebiscito de nuevo para aprobar la reforma a la Constitución. Entonces yo tendría que haber dicho que no estaba de acuerdo y votar que no. Eso habría sido la ruptura de la Concertación”.

“Eso me pareció que era mucho más grave, en vista de lo cual opté por una respuesta suave. ‘Patricio, no entiendo por qué se enojó tanto usted, si yo estaba preguntando no más, eran preguntas’. Entonces me explicó que al día siguiente íbamos a cenar en casa de Ricardo Rivadeneira para abrochar el acuerdo”, añadió.

Finalmente, el ex mandatario indicó que “el acuerdo estuvo sellado y sacramentado, por supuesto. Después no se cumplió, claro. Nos quedamos esperando a que se cumpliera”.

Lee también: La historia de la Comisión Ortúzar, el génesis de la Constitución de 1980

Reforma constitucional en 2005

Luego de realizar su propuesta de reforma constitucional en abril de 2005 y la oposición de la derecha, el presidente aseguró que “los próximos cuatro años fueron un proceso infinito de negociaciones, que sí, que no, que blanco, que negro”.

“Yo voy a decir por qué se aprobó al final: uno, porque la derecha se dio cuenta de que esa institucionalidad nos iba a empezar a favorecer más a nosotros que a ellos, yo iba a ser senador vitalicio, de por vida, como ex presidente. Usted podía visualizar a Aylwin como senador vitalicio, que estaba vivo todavía, Frei y bueno, el caso mío”, dijo.

“Dos, la necesidad de cambiar a los comandantes en jefe. Yo ya había destituido a uno, no destituido, pedido la renuncia a uno por temas de derechos humanos y me la entregó, y ya era claro que yo me había impuesto al mundo militar”, añadió.

“Entonces en verdad, yo diría que eso fue lo que se obtuvo en esa negociación. Por supuesto que las cosas gruesas, la frase de Guzmán, esa no se modificó”, cerró.

2020: ¿Y si fuera su Constitución?

Consultado sobre si, en la eventualidad de que se apruebe la redacción de una nueva Constitución, qué elementos incorporaría en la carta fundamental, Lagos respondió: “me gustaría que estuviera, en primer lugar, el restablecimiento de lo público en el sentido de que el ciudadano es el que manda, y los ciudadanos somos todos iguales en dignidad”.

“Por lo tanto, cuando usted dice ‘cuáles son los bienes y servicios que tienen que estar al alcance de todos, que tenemos que garantizar’, eso lo tienen que resolver los ciudadanos, por que si lo resuelve el mercado el tamaño del bolsillo es muy importante. En cambio, cuando dice ‘lo resuelve el ciudadano’, los ciudadanos somos todos, todos valemos un voto”, profundizó.

Así, el ex mandatario sostuvo que, en la medida en que el país siga creciendo, se podrían incorporar más bienes y servicios garantizados.

“En eso consiste la democracia, y usted gobierna para mantener la democracia, porque si usted está elevando los bienes y servicios de todos, van a surgir nuevas demandas y tiene que satisfacerlas, y cuando se queda atrás y no las satisface, hay una explosión social”, cerró.