La senadora independiente de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), Ximena Órdenes, endureció su postura frente al denominado “caso firmas” y apuntó directamente a la conducción del jefe de comité del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, tras el retiro sin consentimiento de su permiso constitucional mientras participaba en la gira presidencial por China junto al presidente José Antonio Kast. En entrevista con CNN Prime, la parlamentaria por la Región de Aysén afirmó que el episodio constituye un “punto de inflexión” y un quiebre interno que, a su juicio, exige responsabilidades políticas.

Consultada por si Castro debería dejar la jefatura de la bancada, Órdenes evitó imponer una decisión colectiva, pero marcó con claridad cuál habría sido su estándar frente a la crisis. “Lo que sí le puedo decir es lo que hubiera hecho yo si hubiera sido la jefa de bancada. Yo creo que hubiera partido reconociendo que a lo menos hay un error y cuando eso ocurre en política generalmente uno da un paso al costado”, afirmó. Además, confirmó que no ha vuelto a tener contacto con el legislador socialista antes de la reunión de bancada de este martes y aseguró que espera disculpas de su parte, calificando ese gesto como “un paso necesario”.

La legisladora relató que se enteró de la situación en China a través del senador Fidel Espinoza (PS), quien también se mostró sorprendido, y descartó que existiera algún intento previo por contactarla pese a la diferencia horaria. “Yo no tengo registro de ningún actor que haya intentado comunicarse conmigo (…) Por eso yo digo que esta decisión fue arbitraria”, sostuvo Órdenes, subrayando que, de haber sido consultada en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos, su respuesta habría sido negativa. “Se rompió el fair play y creo que también se deterioraron las confianzas (…). Los permisos constitucionales son exclusividad del senador o senadora, o sea, solo pueden ser retirados por cada uno de nosotros”, recalcó.

Órdenes también desestimó las explicaciones entregadas por Castro respecto a un supuesto problema de comunicación interna o un “malentendido reglamentario”, afirmando que “eso no es más que un eufemismo”. Asimismo, aclaró el intercambio de mensajes por WhatsApp citado por el senador socialista, en el que ella reaccionó con un emoticón de corazón: “Se me escapó un corazón y no voy a negar el corazón, pero el mensaje es superclaro (…). Mi respuesta también fue bien concreta, yo le digo ‘entiendo que esto es mucho más que un malentendido reglamentario’. No estaba superado, si yo ya había enviado la carta”.

Respecto a la versión de que en el Congreso Nacional existiría una práctica habitual de delegar firmas digitales en una suerte de “banco de firmas”, la senadora discrepó tajantemente. “La firma es la expresión máxima de un consentimiento. Me parece que uno no se lo puede tomar de manera tan ligera”, advirtió, añadiendo que para un permiso constitucional nunca ha delegado su rúbrica. En la misma línea, tomó distancia de Espinoza —quien posteriormente calificó el hecho como un problema administrativo— y aseguró que “esto está lejos de ser un mero tema administrativo” porque “trastoca toda la convivencia política”.

Ante las versiones que vincularon la lectura de su carta en la Sala por parte del senador Pedro Araya con una eventual pasada de cuentas del PPD hacia el PS, Órdenes descartó esa hipótesis y explicó que fue un hecho “circunstancial” al no lograr ubicar al subjefe de bancada, Ricardo Celis. Por otro lado, frente a los dichos de Castro involucrando inicialmente a la senadora Paulina Vodanovic para luego asumir la responsabilidad final, señaló que “claramente ahí también hay una contradicción, eso lo tiene que aclarar el senador Castro”.

Finalmente, la representante de Aysén valoró las medidas anunciadas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional, RN), para establecer nuevos protocolos y resguardar la fe pública. Sobre la investigación de oficio abierta por el Ministerio Público, Órdenes pidió prudencia, pero respaldó la indagatoria: “Creo que es importante que se investigue y es lo que está haciendo, y por eso hay que darle todas las garantías de que el trabajo se desarrolle en condiciones objetivas, con la autonomía que se requiere y con la colaboración de todos aquellos que sean citados”.