Este lunes, la exministra de Salud, Helia Molina, abordó el debate sobre la terapia hormonizada para menores de 18 años y cuestionó que se traslade una discusión médica al ámbito político.

En conversación con T13 En Vivo, la exsecretaria de Estado explicó que el sistema público dispone desde hace años de una política y una estrategia orientada a brindar acompañamiento psicosocial a niños, niñas, adolescentes y familias frente a casos de disforia de género.

Consultada sobre si en determinados casos se realiza terapia hormonal en menores de edad a partir de un diagnóstico clínico, Molina respondió afirmativamente y cuestionó la intervención parlamentaria: “Esto es un tema absolutamente médico, no es un tema que tenga que ser manejado por el Congreso“.

“Es como que el Congreso tuviera que hacer una ley para ver cómo se trata el infarto cardíaco, cómo se trata la neumonía, cómo se trata la tifoidea o cómo se trata la artrosis. Existe en Chile y en el mundo mucha evidencia (…) Nosotros en salud trabajamos con evidencia“, agregó.

Respecto del debate presupuestario para 2027, la extitular de Salud aseguró que la discusión parte de una premisa equivocada sobre los recursos fiscales: “Es un puro error, porque en ninguna parte hay un programa de hormonización en Chile, no existe”.

Asimismo, reiteró que “el Ministerio de Salud opera con presupuestos que aprueba el programa de acompañamiento. Nunca ha habido presupuesto para hormonización, no existe un programa de hormonización en el Ministerio de Salud, no lo ha existido nunca; solo se reconoce en el 2024 la necesidad de acompañamiento”.

Sobre la acusación constitucional que el Partido Nacional Libertario (PNL) quiere instruir en contra de la ministra de Salud, May Chomali, la exministra sostuvo que es “una falta de respeto”.

“Hacer puntos políticos con la salud, el desarrollo, el bienestar de niños, niñas y adolescentes en momentos tan críticos y en espacios tan controvertidos de su vida, (…) es una falta de respeto, una falta de respeto primero a nuestro quehacer médico y un ninguneo de lo que somos como médicos”, sostuvo Molina.

Finalmente, subrayó que la evidencia científica establece que lo ideal es evitar la hormonización antes de los 16 años y reiteró que se trata de una determinación médica cuando resulta necesaria.