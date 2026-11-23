El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó este lunes el denominado “caso firmas”, que afecta al Senado y al Socialismo Democrático.

Arenas explicó que, para el Gobierno, los hechos que tienen como protagonistas a los senadores Juan Luis Castro (PS), Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD) son “de la máxima gravedad”.

“Nosotros consideramos que (el caso) demuestra, por parte de algunos, esa tendencia a utilizar cualquier arma con tal de trabar la labor del Gobierno. Recordemos que se trataron de alterar los quórums constitucionales votando la ley de presupuesto”, remarcó.

Cabe recordar que los permisos constitucionales de Espinoza y Órdenes, quienes acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia, se retiraron en medio de la discusión del Presupuesto 2027 del Gobierno. Por lo que la investigación que abrió el Ministerio Público busca esclarecer si ese retiro modificó el quórum de alguna votación en el Senado.

“O sea, para evitar que el Gobierno cumpla con su misión y, además, en temas que afectan a todos los chilenos, se está dispuesto, por parte de algunos, a utilizar todas las herramientas legales, pero también al margen de la ley y eso nos parece una falta a la convivencia democrática gravísima”, criticó.

En esa línea, manifestó que desde la administración esperan que la justicia “investigue a fondo” el hecho. También valoró las nuevas medidas que anunció el Senado para modificar los procedimientos de firma y la tramitación de los permisos constitucionales.

“Yo espero que la investigación dé con los responsables y que esos responsables respondan de esta acción que, si bien puede cometer un delito, tiene también un trasfondo político importante. Demuestra cómo algunos están dispuestos incluso a saltarse la ley con tal de perjudicar una política pública de este Gobierno y eso nos parece la mayor gravedad”, cerró.