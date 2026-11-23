Esta jornada, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para entregar una carta a la ministra de Salud, May Chomali, y abordar la polémica que ha generado el rechazo de una indicación del Ejecutivo para restringir el financiamiento de tratamientos hormonales cruzados en adolescentes.

Cabe recordar que ayer desde la cartera dieron a conocer que “han mantenido un diálogo permanente con parlamentarios de distintas bancadas” respecto a esta materia, anunciando que revisarán las políticas vigentes “conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo”.

En la carta señalaron que “nos preocupa profundamente el tenor” de los anuncios del Ministerio de Salud (Minsal), en tanto sugieren que “antes de análisis y de la apertura de un debate abierto y plural, su cartera ha decidido de antemano prohibir el financiamiento farmacológico de hormonización cruzada en menores de 18 años, lo cual transgrediría derechos y políticas ya vigentes, así como los análisis y debates de años que permitieron su aprobación”.

“Es también especialmente preocupante que, habiendo previamente decidido el Minsal que este tema fuese resuelto democráticamente por el Congreso Nacional mediante la presentación de una indicación a la Ley de Presupuestos 2027, ahora reste valor a los resultados de esa medida solo en virtud de que la propuesta en cuestión fue rechazada por el Senado“, añadió la entidad.

Para el Movilh, “la evidencia y los criterios de salud, la autonomía de los equipos médicos, la experiencia acumulada, el acceso igualitario a las prestaciones del Estado, el interés superior del niño y los derechos de padres, madres e hijos a participar en las decisiones que afectan sus vidas son, entre otros, aspectos fundamentales que deben estar presentes en cualquier revisión de estas políticas”.

Por ello, y junto con pedir una cita con la ministra Chomali, el organismo llamó a la cartera a generar un debate “amplio y plural, que permita incorporar distintas experiencias y perspectivas, y que contribuya a despolitizar y desideologizar una discusión que no debiera quedar subordinada a intereses político-electorales. Estamos hablando de materias que involucran directamente el bienestar, la calidad de vida y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias”.

Finalmente, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, anunció que “de persistir el Minsal en un debate ideologizado, que convoca solo a bancadas o partidos políticos para estas materias con el fin de prohibir a todo evento el financiamiento a terapias para menores de 18 años, agotaremos todas las instancias administrativas o judiciales necesarias para revertir dichas determinaciones que discriminan de antemano por la edad y posición socioeconómica de aquellos adolescentes y familiares que carecen de medios para atenderse en el sistema privado de salud”.