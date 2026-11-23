La Contraloría General de la República (CGR) identificó “importantes falencias” en la gestión de cobro de multas vinculadas a procedimientos sancionatorios por infracciones de tránsito por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana (SEREMITT RM).

Las observaciones se registraron en el Informe Final N°583 de 2026 donde la CGR reportó que, de un total de “121 casos informados para iniciar acciones de cobro en 2025, solo 34 expedientes habían sido recuperados”.

Asimismo, el organismo detectó que “16 infracciones, por un monto total de $31,7 millones, permanecían pendientes de cobro”.

De los otros 71 expedientes, el ente fiscalizador reveló que “no existían antecedentes que acreditaran la valorización de las multas ni el envío de la documentación necesaria para iniciar los respectivos procesos de recuperación de los montos asignados para cada situación”.

Debido a las falencias detectadas, 13 registros de los 16 que se encontraban en proceso de cobro y que totalizan más de $30,6 millones, serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para su evaluación y el desarrollo de todas las acciones que favorezcan el reintegro de los recursos adeudados al Fisco.

A raíz de las irregularidades, se ordenó a la SEREMITT RM y a la Subsecretaría de Transportes implementar medidas para reforzar la fiscalización y el seguimiento de las sanciones, garantizando así el cobro efectivo de las multas y su ingreso a las arcas fiscales.

Contraloría tras falencias en gestión y cobros de multas en la RM

La revisión de Contraloría también reportó “debilidades en los sistemas de control y trazabilidad de los expedientes, además de retrasos en la tramitación de procedimientos sancionatorios”.

De acuerdo a lo informado, “se constató la existencia de 1.343 casos cuya tramitación registra plazos de hasta 16 meses, entre la fecha de ingreso del expediente y la emisión de la resolución de cargos, así como más de 6 meses entre la emisión de cargos y su respectiva notificación”.

Por otra parte, el organismo informó que “se evidenció la falta de un sistema de monitoreo y control sobre infractores reincidentes, llegando a identificarse que 127 placas patentes únicas registraban entre 6 y 15 incumplimientos de manera reiterada”.

Debido a estos antecedentes, la CGR ordenó a la Subsecretaría de Transportes comenzar un procedimiento disciplinario con el fin de establecer posibles responsabilidades administrativas entre los funcionarios vinculados a los hechos observados.