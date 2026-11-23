La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) proyecta ventas por US$ 570 millones para el Black Friday 2026, que se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre con la participación de 362 marcas. Así lo informó el gremio este lunes, durante el lanzamiento oficial del evento.

La estimación considera las compras realizadas tanto en canales digitales como en tiendas físicas, y supera los más de US$ 560 millones que registró la edición anterior, que alcanzó 10,5 millones de transacciones.

Según la CCS, el evento se da en un período clave para el comercio, a pocas semanas de las fiestas de fin de año, y se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores adelanten sus compras navideñas.

“El Black Friday representa una oportunidad importante para dinamizar el comercio en la recta final del año, en un escenario donde los consumidores están especialmente atentos a las promociones y a las alternativas que les permitan optimizar sus presupuestos”, afirmó el gerente general de la CCS, Carlos Soublette.

Black Friday 2026 incorporará inteligencia artificial y geolocalización

Entre las principales novedades de esta edición está la incorporación de un agente de inteligencia artificial, que permitirá buscar productos y ofertas de forma más sencilla, según los intereses de cada usuario.

A eso se suma un mapa de geolocalización en la plataforma oficial, que permitirá identificar las tiendas físicas participantes a lo largo del país y acceder a las promociones presenciales.

“Hoy el desafío no es solamente ampliar la oferta de productos y descuentos, sino también facilitar la manera en que los consumidores acceden a ellos”, señaló la directora ejecutiva de e-commerce de la CCS, Yerka Yukich.

En materia de seguridad, la CCS contará nuevamente con la plataforma Resolución en Línea para recibir y gestionar los reclamos de los consumidores relacionados con las compras realizadas durante el evento.

El gremio también llamó a comprar a través del sitio oficial, verificar que las tiendas cuenten con el sello correspondiente, revisar las condiciones de despacho, cambios y devoluciones, y conservar los comprobantes de compra.

Además, recordó que los consumidores pueden acceder a Confianza Digital, una iniciativa desarrollada junto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con información y recomendaciones para realizar compras seguras.

El Black Friday 2026 comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30.