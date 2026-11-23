La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $53 millones en indemnizaciones a familiares de un interno que murió tras ser agredido por otro recluso al interior del penal Colina II, en 2018.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Novena Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución del Tercer Juzgado Civil de Santiago, que ordenó pagar $15 millones a cada uno de tres familiares de la víctima y $8 millones a una cuarta beneficiaria, por concepto de daño moral.

El tribunal estableció que Gendarmería incurrió en falta de servicio, debido a que al momento de la agresión no había cámaras de seguridad ni funcionarios vigilando la sección del módulo 9 donde ocurrió el ataque.

La sentencia señala que “la falta de servicio se encuentra debidamente acreditada en este caso” y recuerda que la víctima permanecía bajo responsabilidad del Estado, ya que su condena “sólo la privó de su libertad ambulatoria, conservando el derecho a ser resguardada en su vida y seguridad personal”.

Los magistrados también descartaron el argumento del Fisco respecto de la escasez de funcionarios, señalando que esta circunstancia no exime a Gendarmería de su responsabilidad. Además, destacaron que fueron otros internos quienes trasladaron al herido hasta una reja para solicitar auxilio, pues los funcionarios no advirtieron oportunamente la agresión.

Finalmente, la Corte rechazó las solicitudes de los demandantes para aumentar las indemnizaciones y obtener una compensación adicional por lucro cesante, al considerar que no se acreditaron suficientemente los ingresos futuros que habría podido percibir la víctima. Asimismo, determinó que los montos fijados por daño moral eran consistentes con los establecidos en casos similares.