Con críticas al Gobierno, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció este lunes que su administración financiará las obras del tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo paralizara su construcción.

Orrego confirmó que el tramo de 3,8 kilómetros, que conectará Providencia con Maipú y Lo Prado, tendrá un costo total de $7.262 millones, que será financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con sus propios recursos.

Durante el punto de prensa, el gobernador criticó al Gobierno de José Antonio Kast por anunciar, tras su llegada a La Moneda, que dejaría de financiar el tercer tramo de la ciclovía.

Orrego remarcó que el proyecto es “muy especial para la ciudad de Santiago. En tiempos en que estamos viviendo una crisis de empleo y de desconfianza gigantesca, como Gobierno de Santiago, hemos decidido impulsar obras que devuelvan la confianza y generen empleo, mientras el Gobierno nacional está paralizando obras y está, de alguna manera, incumpliendo sus compromisos“.

“Nosotros, hoy día, estamos asumiendo un compromiso que incumplió este gobierno. Con harto esfuerzo, porque tenemos un presupuesto muy inferior al del gobierno nacional”, enfatizó.

“No hay voluntad política” y “cosa de prioridades”

Orrego indicó que ha conversado en ocho ocasiones con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sobre el proyecto. Según el gobernador, el ministro le reiteró “lo que ya nos ha dicho el Gobierno, que ellos no van a hacer este proyecto y, en consecuencia, al final, tomamos la decisión de hacerlo nosotros. Pero creo que la señal es mala“.

Asimismo, aseguró que “las explicaciones que se dan no tienen sentido porque se dice que es cara, cuando estamos cumpliendo con los estándares que el mismo Gobierno ha definido para la ciclovía (…) Segundo, se ha dicho que no había plata, lo que también no es cierto porque la verdad es que los fondos estaban asignados en el presupuesto“.

“Aquí no hubo voluntad política de cumplir con un proyecto de Estado y tampoco con cumplirle a las comunas más vulnerables de Santiago, lo que nos parece mal”, arremetió.

Consultado por las declaraciones de Orrego y el anuncio de que el Gobierno Regional financiará el tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda, Poduje reiteró que el recorte de fondos para el proyecto se debió a “una cosa de prioridades solamente”.

“Más que por aspectos técnicos, tenemos que pavimentar calles que están de tierra hoy día. Con esa plata vamos a poner alcantarillas en Lo Herrera, donde la gente tiene que vivir todo el invierno con fecas rebalsadas. Entonces, antes de hacer ciclovía, consideremos que es más importante que la gente no viva con fecas y que tenga calles pavimentadas“, explicó.