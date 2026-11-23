La Seremi de Salud del Biobío ordenó la prohibición de baño en tres playas de la región luego de detectar la presencia de fragata portuguesa.

Se trata de la playa Caleta Lenga en Hualpén y Playa Larga y Boca Lebu en Lebu.

Con esta medida, se prohíbe el ingreso de las personas al agua y la realización de actividades deportivas y recreativas, según consigna Radio Bío Bío.

En tanto, desde la Capitanía de Puerto de San Vicente llamaron a la población a tener precaución al momento de estar en el borde costero.

“Si ves un nuevo ejemplar de fragata portuguesa, no los toques, pues sus tentáculos pueden causar lesiones dolorosas, incluso al estar fuera del agua o, aparentemente, sin vida“, señalaron.

¿Qué hacer si me pica una fragata portuguesa?

Desde el Ministerio de Salud explicaron que los síntomas de contacto con la fragata portuguesa pueden generar “serios daños en la salud, ya sea con ejemplares vivos o muertos”. Se manifiesta con dolor intenso, como quemadura y problemas respiratorios.

Ante la presencia del ejemplar, seguir las indicaciones:

No te bañes ni juegues en el agua si detectas presencia de esta especie.

Nunca toques una fragata portuguesa, ni en el mar ni en la playa; son tóxicas aun estando muertas.

Si caminas por la arena en su presencia, protégete con sandalias o zapatillas.

En caso de picadura:

Tendrás un dolor intenso (como una quemadura) y enrojecimiento.

Debes lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles) raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

No debes aplicar agua dulce, tampoco frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 y 30 minutos o aplicando sobre esta. Si no cuentas con vinagre, utiliza agua de mar.

Se recomienda evitar el uso de alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar, ya que aumentaría la gravedad de la picadura.