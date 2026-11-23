El ministro de Justicia, Fernando Rabat, está citado para este lunes a las 16:00 horas ante la comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional presentada en su contra por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

La instancia, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD), espera escuchar los antecedentes de la defensa del secretario de Estado y las declaraciones de otras autoridades relacionadas con los hechos cuestionados.

El abogado de Rabat, Juan Ignacio Piña, ya presentó por escrito la respuesta a los tres capítulos del libelo, en la que descartó infracciones constitucionales y defendió la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.

Los tres capítulos de la acusación contra Rabat

La acusación constitucional, ingresada el pasado 12 de noviembre, cuestiona las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, los beneficios concedidos a exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad y una presunta entrega de información inexacta al Congreso.

La defensa del ministro sostiene que las decisiones respondieron a una interpretación jurídica respaldada por la jurisprudencia de los tribunales y que las diferencias sobre la aplicación de la legislación no constituyen, por sí solas, causales de destitución.

Además de Rabat, entre los invitados a la sesión figuran el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el abogado y académico Alejandro Romero.

En paralelo, el presidente de la comisión, Raúl Soto, ha insistido en la necesidad de que Rabat comparezca personalmente ante los parlamentarios y entregue explicaciones sobre los decretos cuestionados.

El diputado también advirtió que el Ministerio de Justicia todavía no había proporcionado la totalidad de los documentos solicitados por la instancia.

La comisión requirió los decretos de reducción de condenas dictados desde el 11 de marzo de 2026, tanto por Rabat como por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes, con el objetivo de revisar los antecedentes utilizados para conceder esos beneficios.