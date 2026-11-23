A partir de las 16:00 horas de este lunes sesionará la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas otorgadas por el ministerio a condenados por delitos de índole sexual a menores de edad.

A la instancia, que es presidida por el diputado Raúl Soto (PPD), está citado el propio Rabat.

Entre los invitados aparecen el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva; el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Los Andes, Alejandro Romero.

Cabe recordar que el libelo contra Rabat se presentó el pasado 12 de noviembre por parte de parlamentarios de oposición. Esto, a raíz de las rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales y también beneficios concedidos a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.

La defensa del ministro de Justicia está en manos del abogado Juan Ignacio Piña, quien ya presentó por escrito la respuesta a los capítulos que contiene la acusación.

Por su parte, Rabat ha reafirmado que la firma de los decretos se ajustó a la ley.