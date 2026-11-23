El directorio de Nvidia reincorporó este lunes a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de la mesa de la compañía, con efecto inmediato. La decisión se conoce once días después de que el fundador de la fabricante de chips dejara el cargo, tras revelarse su relación con una presunta espía china.

Según el comunicado de la empresa, el directorio votó por unanimidad su regreso, luego de una serie de conversaciones y reuniones con Huang, tras las cuales quedó conforme con su franqueza y su capacidad para liderar la compañía.

La firma añadió que, durante el proceso, recibió la opinión de altos niveles del gobierno de Estados Unidos y que, en base a ella, tiene la confianza de que la reincorporación de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

“El directorio cree que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia, y que su reincorporación es lo mejor para nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó Harvey Jones, presidente del directorio.

Jensen Huang regresa a la dirección de Nvidia

Huang, por su parte, dijo sentirse honrado de volver a la compañía. “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”, señaló. “No puedo esperar para volver a trabajar”, agregó.

Con el regreso de Huang, Colette Kress, quien había asumido como directora ejecutiva interina, se mantendrá como directora de finanzas de la compañía, mientras que Jones seguirá como presidente del directorio.

Pese a la reincorporación, Nvidia aseguró que la investigación del comité de directores independientes sobre la conducta de Huang seguirá hasta su conclusión, y que el ejecutivo respalda plenamente el proceso y se comprometió a cooperar.

La compañía también recordó que creó recientemente un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, integrado solo por directores independientes, para supervisar el cumplimiento comercial y los riesgos de seguridad nacional.

Además, anunció que comenzará la búsqueda de un nuevo jefe de cumplimiento, un cargo que supervisará el cumplimiento en toda la empresa. Nvidia agregó que seguirá cooperando con las investigaciones y consultas que mantienen en curso las autoridades.

El regreso de Huang se concreta después de que el ejecutivo manifestara públicamente, el 17 de noviembre, su disposición a volver si el directorio se lo pedía.

Ese mismo día, la compañía presentó sus resultados del tercer trimestre fiscal, con ingresos por US$ 115.800 millones, un 103% más que hace un año y por sobre lo que esperaba el mercado.

En la apertura de la sesión, la acción sube 28,78%, a US$ 161,66, tras haber cerrado el viernes en US$ 125,53.