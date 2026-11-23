El senador Juan Luis Castro (PS) explicó en entrevista con CNN Chile Radio la controversia en torno al denominado “Caso Firmas”.

El episodio se produjo en medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, cuando se gestionó el retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes (independiente-PPD) y del senador socialista Fidel Espinoza, mientras ambos eran parte de la gira presidencial en Asia.

La situación provocó incluso que la Fiscalía Regional de Valparaíso abriera una investigación y generó mayores diferencias entre parlamentarios de oposición.

Bajo ese contexto, el senador y jefe de comité del Socialismo Democrático afirmó que “nunca hubo falsificación de firma, no la hubo”. Sin embargo, reconoció que “hubo un error, sí, y se asume que hubo un error político”.

“El error fue que, en paralelo, al momento en que se ingresan estas revocaciones, no fue posible tomar contacto, no hubo posibilidad de contar con la anuencia exacta de los titulares para poder complementar esto haciéndolo correctamente”, explicó.

Y añadió que cuando se percató de la situación, “lo retiré de inmediato. Y así di las explicaciones de inmediato también a los senadores”.

Consultado sobre cómo se tomó la decisión de retirar las firmas, el senador respondió: “Esto fue conversado con Paulina Vodanovic y luego yo refrendé la necesidad política de hacer esta gestión bajo los procedimientos normales, porque aquí nadie va a pasar a llevar a nadie. Y por eso se activó la tramitación de esa suspensión, que luego, al percatarnos que no se pudo consumar correctamente, se retiró”.

Castro también profundizó en CNN Chile Radio en que el permiso es un “justificativo que permite bajar los quórum cuando alguien lo pide, es decir, de 50 senadores; en vez de tomar sobre esa base, se disminuye. En este caso había 5 senadores con permiso en China”.

“Iniciamos la tramitación porque había un conflicto político en la sala, que era la votación de las normas del endeudamiento fiscal que fue precipitado. Y eso motivó que se activara esta suspensión de permiso”, acotó.

Sin embargo, continuó diciendo que “como había 12 horas de diferencia entre Chile y Asia, o fue posible tomar contacto con los senadores, ya era la madrugada”.

“Entonces, yo me entero de esto en el curso de la tarde y, al percatarme que ya no había sido posible el contacto y que había molestia por lo que se había transmitido desde la delegación chilena allá en China, revertí de inmediato estos permisos“, dijo, añadiendo que la situación se mantuvo por cerca de cuatro horas, donde “no se votó ninguna norma de quórum calificado”.

“No tuvo efecto práctico”, remarcó.

Y aseveró: “Yo mismo pedí la excusa a la senadora (Órdenes). Mi colega Paulina (Vodanovic) lo hizo con el senador Espinoza. Ambos actuamos de consumo para poder explicar este malentendido que se da muchas veces en el marco de viajes en que hay esos permisos, pero que bajan los quórums y que son los que finalmente pueden marcar o no una votación”.

Con todo, Castro dijo que se debe cuidar la relación entre los partidos del Socialismo Democrático.

“Yo creo, cuidando al socialismo democrático —que me importa porque soy el jefe del comité— que esta pequeña tormenta tiene que ir amainando, porque tiene que hoy día primar lo que nos une, que es mucho más que lo que nos puede separar como este episodio”, cerró.