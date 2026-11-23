La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.
El fenómeno se enmarca en una inestabilidad atmosférica y está asociado a chubascos aislados.
Tormentas eléctricas en cuatro regiones: ¿Cuándo serán?
De acuerdo a Meteorología, las tormentas eléctricas se producirán entre la tarde y la noche de este lunes 23 de noviembre.
Afectarán las siguientes zonas:
- Región de Coquimbo: Cordillera
- Región de Valparaíso: Cordillera
- Región Metropolitana: Cordillera
- Región de O’Higgins: Cordillera
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