La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

El fenómeno se enmarca en una inestabilidad atmosférica y está asociado a chubascos aislados.

Tormentas eléctricas en cuatro regiones: ¿Cuándo serán?

De acuerdo a Meteorología, las tormentas eléctricas se producirán entre la tarde y la noche de este lunes 23 de noviembre.

Afectarán las siguientes zonas: