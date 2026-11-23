El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra cuatro empresarios vinculados a la exportación de aceite de cocina usado, por un presunto fraude tributario que habría provocado un perjuicio fiscal superior a $13.400 millones mediante devoluciones indebidas de IVA y créditos fiscales irregulares.
Según lo informado por BioBioChile, la principal empresa involucrada es ARSA Group SpA, que habría incorporado más de 3.200 facturas ideológicamente falsas entre octubre de 2020 y marzo de 2026, emitidas por Blue Energy, Bioils Latam y Punto Cordillera.
De acuerdo con el SII, la exportadora obtuvo $11.632 millones en devoluciones indebidas de IVA. El organismo también detectó un perjuicio adicional de $1.827 millones por el aumento artificial de créditos fiscales.
La fiscalización identificó que algunas de las sociedades compartían direcciones IP y representantes legales. Además, cuestionó la trazabilidad del aceite supuestamente recolectado en Chile y posteriormente exportado, debido a la falta de antecedentes que acreditaran su procedencia.
El organismo también logró impedir otras dos devoluciones por $1.955 millones y $24 millones. La querella apunta contra A.R.S.A., J.E.R.M., C.A.A.M. y V.P.S.F., vinculados a las empresas investigadas.
El pasado jueves, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella y remitió los antecedentes al Ministerio Público. El SII solicitó diligencias a la PDI, levantamientos patrimoniales y el alzamiento del secreto bancario de los involucrados.
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