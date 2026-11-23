Lo que comenzó como un trámite para retirar los permisos constitucionales de dos senadores terminó en una controversia por el uso de firmas y la modificación del quórum de votación durante la discusión del Presupuesto 2027.

El denominado caso Firmas tiene entre sus protagonistas al senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, quien gestionó el retiro de las autorizaciones de Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS), mientras ambos acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La polémica abrió una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, motivó una querella contra Castro y profundizó las diferencias entre parlamentarios de la oposición.

Este lunes 23 de noviembre, el senador Pedro Araya (PPD) acusó que el procedimiento buscaba alterar las condiciones de votación para perjudicar al Gobierno y emplazó a Castro a asumir su responsabilidad.

Horas después, el propio legislador socialista reconoció que fue él quien autorizó el retiro de los permisos y descartó que la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, hubiera tomado la decisión.

17 de noviembre: el retiro de permisos que modificó el quórum

La controversia comenzó el martes 17 de noviembre, cuando Castro gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, autorizaciones que les permitían ausentarse del Congreso para participar en la gira presidencial.

El trámite se produjo durante la discusión del Presupuesto 2027, después de un cambio en el orden de las votaciones que adelantó el debate sobre disposiciones relacionadas con el endeudamiento fiscal.

La modificación tenía consecuencias parlamentarias: al retirar los permisos, aumentaba el número de senadores considerados en ejercicio y, con ello, los votos necesarios para aprobar determinadas normas sujetas a quórums especiales.

Las solicitudes fueron presentadas mediante documentos que contenían las firmas de ambos parlamentarios. Sin embargo, posteriormente surgieron cuestionamientos sobre si habían autorizado el procedimiento.

18 de noviembre: Órdenes desconoce su firma y Fiscalía abre investigación

Al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó ante la Sala una carta enviada por Ximena Órdenes, en la que la parlamentaria negó haber solicitado o autorizado el retiro de su permiso.

“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma”, señaló.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que las autorizaciones de ambos parlamentarios volvían a estar vigentes desde ese miércoles.

Durante la sesión, el senador Rodolfo Carter solicitó remitir los antecedentes al Ministerio Público ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito.

Ese mismo día, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer cómo se elaboraron y presentaron los documentos y determinar si existieron irregularidades constitutivas de delito.

Por su parte, Fidel Espinoza descartó que su firma hubiera sido falsificada y atribuyó lo ocurrido a una “desprolijidad administrativa”.

19 y 20 de noviembre: querella contra Castro y nuevas diligencias

El jueves 19 de noviembre, la Mesa del Senado emitió una declaración en la que advirtió que no existía una falsificación de firmas acreditada y sostuvo que correspondía investigar los hechos antes de establecer responsabilidades.

En paralelo, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra Juan Luis Castro por su eventual participación en la gestión de los documentos cuestionados.

Durante el viernes 20, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el Ministerio Público había solicitado antecedentes sobre la tramitación de los permisos y las votaciones realizadas después de su retiro.

La investigación busca establecer quiénes participaron en el procedimiento y bajo qué circunstancias se utilizaron las firmas.

21 y 22 de noviembre: Castro apunta a Vodanovic y Órdenes rechaza su explicación

El sábado 21, el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada contra Castro, lo que permitió incorporar la acción judicial a la investigación. Esta resolución no establece la culpabilidad del parlamentario.

Ese mismo día, el senador socialista entregó su versión de los hechos y señaló que la idea de retirar los permisos había surgido de la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic.

Según explicó en una entrevista con La Tercera, la timonel del PS le advirtió sobre los problemas de quórum y había solicitado iniciar el procedimiento a través del coordinador administrativo de la bancada.

“Yo reiteré lo que había pedido Paulina Vodanovic, que se iniciara la tramitación del procedimiento”, afirmó Castro.

El legislador negó cualquier falsificación de documentos y atribuyó el episodio a un error administrativo, aunque reconoció que no se había obtenido oportunamente la autorización de los parlamentarios involucrados.

El domingo 22, tras regresar a Chile, Órdenes rechazó esa explicación y reiteró que nunca fue consultada.

“Nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y, de haberlo sido, tampoco habría estado de acuerdo”, manifestó.

La senadora añadió que la situación estaba lejos de constituir un simple malentendido reglamentario y pidió esclarecer las responsabilidades.

23 de noviembre: Araya acusa un “chanchullo” y exige explicaciones

La controversia sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando Pedro Araya cuestionó las explicaciones de Castro y sostuvo que la modificación del quórum respondió a un intento deliberado de dificultar determinadas votaciones del Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, el legislador afirmó que el procedimiento no puede considerarse una simple irregularidad administrativa.

“Se trató de hacer un chanchullo, de hacerle una mexicana al Gobierno y que no se pudiera votar unas normas que eran de quórum”, acusó.

Araya explicó que, antes de que se restablecieran los permisos, se había iniciado una votación que posteriormente debió suspenderse por el cambio en las condiciones del quórum.

“Uno puede ganar o perder una votación en el Senado. Y se gana o se pierde con argumentos, porque se forma alguna mayoría circunstancial”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que “lo que no puede ocurrir es que se esté modificando mediante artimañas el quórum de votación del Senado”.

El parlamentario también emplazó directamente a Castro a asumir su responsabilidad por la controversia y dejar de atribuir el conflicto a otros integrantes de la oposición.

“Que asuma su responsabilidad en el escándalo del caso Firmas y que se deje de andar tirando voladores de luces y tratando de desviar la atención de un hecho gravísimo”, expresó.

Castro asume responsabilidad y exime a Vodanovic de la decisión

Horas después, el propio Juan Luis Castro reconoció que fue él quien autorizó el procedimiento y precisó el papel que tuvo la presidenta del Partido Socialista.

En entrevista con ADN Hoy, el parlamentario aseguró que Vodanovic estaba al tanto de las dificultades de quórum que enfrentaba el Senado, pero aclaró que la decisión de retirar los permisos fue suya.

“Yo soy el responsable, yo no me eximo de mi responsabilidad, y soy yo el que da luz verde a que se tramite esa suspensión de permiso”, sostuvo.

Castro también descartó que la timonel socialista fuera quien ordenó el procedimiento, aunque reconoció que ambos habían conversado previamente sobre la situación.

“Yo en eso la eximo a ella de tener que haber precipitado o haber sido la autora, no, pero sí lo conversamos”, explicó.

El senador detalló que la gestión se efectuó mientras Órdenes y Espinoza se encontraban en Asia, con una diferencia horaria de 12 horas respecto de Chile, lo que dificultó establecer contacto con ellos.

Según su relato, el retiro de los permisos se mantuvo durante aproximadamente cuatro horas, entre las 16:00 y las 20:00 del martes 17 de noviembre, hasta que se advirtió que el procedimiento había avanzado sin consultar a los parlamentarios afectados.

“Nos enteramos de que esto había sido mal hecho, por falta de comunicación con los senadores interesados (…) y que había sido un error, y por eso se revocó de inmediato”, afirmó.

Pese a reconocer su responsabilidad por la decisión, Castro insistió en que no existió falsificación de firmas y aseguró que colaborará con las diligencias del Ministerio Público.

La investigación permanece abierta y todavía no se ha establecido judicialmente la existencia de una falsificación ni eventuales responsabilidades penales.