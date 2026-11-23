La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un doble homicidio frustrado registrado en La Legua, en la comuna de San Joaquín.

Durante la tarde de este domingo, personal de la Brigada de Homicidios Sur junto al Laboratorio de Criminalística concurrió hasta la intersección de Santa Catalina con Calle Matadero tras instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

En el lugar se constató que habían ocurrido disparos y que un hombre y una mujer quedaron con distintas lesiones.

“La pareja fue trasladada hasta la Urgencia del Hospital Barros Luco, donde se les realizaron las primeras atenciones médicas respecto a las lesiones que presentaban”, indicó la subcomisaria Yahanara Silva, de la Brigada de Homicidios Sur.

El hombre tenía “múltiples lesiones de impacto realístico en sus extremidades inferiores”, mientras que su pareja se encontraba con lesiones contusas en el rostro y la cabeza.

En el sitio del suceso se recabó evidencia balística y “manchas de color pardo rojiza, las cuales van a ser periciadas por el Laboratorio de Criminalística”.

La PDI continúa con las diligencias correspondientes para dar con las identidades de las personas involucradas y establecer cómo ocurrieron los hechos.