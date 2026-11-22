La encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la tercera semana de noviembre reveló la aprobación de los integrantes del gabinete del Presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con el sondeo, la aprobación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, retrocedió 11 puntos; de un 35% en octubre a un 24% en noviembre.
Asimismo, registró un 70% de desaprobación, quedando como el secretario de Estado peor evaluado del gabinete en medio del debate por la rebaja de condenas y la acusación constitucional en su contra.
En contraste, la ministra de Salud, May Chomali, es considerada la secretaria de Estado mejor evaluada, con un 55% de aprobación y un 37% de desaprobación.
Detrás de ella le siguen los ministros:
- Iván Poduje con 51% de aprobación y 43% de desaprobación.
- Fernando Barros con 48% de aprobación y 40% de desaprobación.
- Catalina Parot con 47% de aprobación y 33% de desaprobación.
- José García Ruminot con 43% de aprobación y 40% de desaprobación.
Al respecto del ministro que genera mayor influencia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mantiene como el secretario de Estado más influyente del gabinete con un 64% de las menciones, seguido por Claudio Alvarado (28%), Iván Poduje (27%) y Martín Arrau (19%).
⬇️ #Caden Aprobación del ministro @MinistroRabat cae 11 puntos y es el ministro peor evaluado del gabinete (24%) https://t.co/Kd6nuZxhHY
— Cadem_cl (@Cadem_cl) November 22, 2026
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