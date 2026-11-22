La economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Andrea Repetto, analizó en el programa Influyentes de CNN Chile el complejo escenario del mercado laboral y el bajo dinamismo de la actividad, lanzando duros cuestionamientos a la estrategia fiscal del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En diálogo con la periodista Paula Escobar, la académica descartó que la economía chilena estuviera en una crisis estructural antes del cambio de mando y sostuvo que “el diagnóstico de que la economía estaba quebrada, de que el Estado estaba lleno de ineficiencia, ese ya era un diagnóstico equivocado”. Según planteó, el Ejecutivo se ha topado con la realidad fiscal al comprobar que “llegaron con que iban a bajar 6.000 millones de dólares y están gastando más de lo que se había presupuestado finalmente”.

Al profundizar en la apuesta tributaria de la actual administración, Repetto estableció un paralelo directo con las reformas impulsadas en gobiernos anteriores que tampoco lograron las metas de recaudación proyectadas. “Lo que hicieron los gobiernos anteriores fue subir el gasto a cambio de una recaudación que no llegó. Este está bajando los impuestos a cambio de reducir un gasto que no ha hecho. Está cometiendo el mismo error, si es que es un error, que se hizo en el pasado”, sentenció la investigadora. En esa línea, descartó que el problema de fondo sea un Estado sobredimensionado y alertó sobre la presión demográfica que se avecina, recordando que “estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) son que hoy día gastamos entre 5 y 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, que vamos a gastar 12 de aquí al 2050, y eso también va a haber que financiarlo”.

La economista también apuntó a los factores internos que han golpeado el consumo y el ánimo económico, mencionando en particular el brusco alza en los precios de los combustibles y la incertidumbre que generó la intervención del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). “El MEPCO era un mecanismo en que nos daba seguros a nosotros como consumidores y a los pequeños empresarios”, explicó Repetto, lamentando que “eso desapareció porque se convirtió en algo discrecional. Hoy día sí, mañana no, lo vamos cambiando, y eso también genera tensión en la economía”. A ello sumó el “mucho atraso en la inversión pública”, señalando que pese a la lentitud propia de los permisos y del Sistema Nacional de Inversiones, esa sigue siendo “la mayor herramienta que tiene un fisco para echar a andar el empleo”.

Frente al estancamiento de la contratación, la directora de la Escuela de Gobierno UC cuestionó que el Subsidio Unificado al Empleo redujera sus recursos de 120 a 100 millones de dólares anuales y que en la discusión de la Ley de Reconstrucción se recortara drásticamente el monto inicial destinado a incentivos laborales. “Lo que le falta al ministro es abrirse a esa posibilidad de que esta economía no se despliegue como él espera, ni cuando él espera tampoco”, afirmó, advirtiendo que las proyecciones de crecimiento de Hacienda son sistemáticamente más optimistas que las del Banco Central y las de los propios comités de expertos. “Cuando un Ministerio de Hacienda está más optimista que el resto y no logra convencer, va a gastar más, va a pensar que va a recaudar más y quizá va a recaudar menos”, subrayó.

En un segundo eje de la entrevista, Repetto abordó el debate legislativo por el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que recientemente avanzó a su tercer trámite constitucional en el Senado en medio de reparos desde sectores de la oposición de izquierda. Consultado su criterio frente a la votación parlamentaria, la experta fue categórica: “Yo votaría a favor de esto. Votaría a favor porque lo que nos están ofreciendo hoy día es mejor que lo que tenemos”. Según explicó, la normativa vigente del artículo 203 del Código del Trabajo “dificulta el trabajo de las mujeres, de todas, con hijos o sin hijos”, limita sus salarios y condiciona el acceso de niños y niñas a la situación laboral de sus madres.

Pese a su respaldo al avance legislativo, la académica identificó dos nudos críticos que aún deben resolverse: el compromiso de fijar un tope de copago del 20% —que recaería en las familias y no en las empresas— y la cobertura de la red estatal. “Es una preocupación porque es un copago muy grande. Hay gente que no va a poder copagarlo y deja de ser un derecho”, advirtió Repetto, añadiendo que resulta indispensable asegurar una oferta pública amplia en todo el país. En ese sentido, detalló que cerca del 40% está cubierto por recintos Vía Transferencia de Fondos (VTF), “pero se quedan fuera la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) e Integra, y es perderse esta oportunidad de tener algo más amplio”.

Con todo, la economista recalcó que el proyecto contempla una gradualidad que permitirá introducir correcciones durante su implementación y cuestionó las trabas políticas que han impedido destrabar esta reforma por casi tres décadas. “A veces los proyectos se parecen mucho, pero depende de quién te los ofrezca si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si estás en la oposición o si eres parte del gobierno”, reflexionó en Influyentes. Por ello, cerró con un llamado directo al Congreso: “Creo que el país necesita buenas noticias y aprobar Sala Cuna sería una buena noticia para todos”.