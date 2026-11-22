La escritora, académica y reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura 2026, Cynthia Rimsky, realizó en el programa Influyentes de CNN Chile una encendida defensa del financiamiento estatal para las artes, en medio de la discusión por los recortes presupuestarios que afectan al sector cultural. Al repasar cómo logró sostener su trayectoria tras publicar Poste Restante en 2001, la autora reveló que el respaldo público fue determinante para no abandonar la escritura. “Yo soy como el producto exitoso de los fondos concursables y por eso no tienen que ser eliminados”, afirmó en conversación con Paula Escobar, explicando que esos recursos le permitieron “comprar tiempo libre” para desarrollar casi la totalidad de su obra.

Frente a los argumentos que cuestionan destinar recursos fiscales a la creación artística bajo la premisa de que existen otras urgencias prioritarias, Rimsky defendió el rol estructural de las humanidades en la vida democrática. “Cualquier sociedad, y se ha demostrado, necesita un punto de vista crítico de lo que se está viviendo. No puede ser que no haya un punto de vista crítico, que todos vayamos como corderitos en el mismo sentido”, sostuvo la Premio Nacional. En esa línea, remarcó que “un país es distinto que una empresa”, enfatizando que “un país tiene que tener una riqueza intelectual, cultural, y la cultura es tan importante como la salud, como las pensiones, no hay algo más o menos importante, porque si no vamos a terminar como en esas novelas de ciencia ficción, todos como picadores de carne”.

La ganadora del Premio Herralde de Novela por Clara y confusa, quien reside hace más de una década en Argentina y ejerce como docente universitaria, también describió el duro escenario que enfrenta el mundo cultural trasandino bajo la política de recortes del presidente Javier Milei. “Ha sido terrible porque es como que no paran; uno dice bueno, recortaron, no hay premios, pero después al otro día no hay traducciones, entonces uno ya no sabe ante qué reaccionar porque están restringiendo todo”, relató la escritora. Asimismo, denunció que “no es que no haya plata, sino que la plata se la están repartiendo entre ellos”, detallando que sus colegas académicos “tienen que hacer 20 talleres para poder sobrevivir” ante el alza de los arriendos y los bajos salarios universitarios.

En el segundo bloque de la entrevista, Rimsky abordó la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ecosistema literario y en las salas de clases, marcando una distancia absoluta con estas plataformas. “Respecto a la inteligencia artificial no me he metido, no me interesa, así como nunca me metí cuando decían que el ebook iba a reemplazar el libro”, aseguró. Con ironía, comparó esta tecnología con bienes de consumo masivo que elige rechazar: “Creo que es un producto y creo que uno puede oponerse a los productos comerciales, así como no come ciertas salchichas; no como inteligencia artificial, no compro inteligencia artificial”.

Consultada sobre cómo lidia con estudiantes que recurren a herramientas generativas para escribir, la docente restó dramatismo al fenómeno y sostuvo que ninguna máquina podrá replicar el oficio literario genuino. Tras relatar su reciente experiencia como jurado de un concurso literario, explicó que distinguió de inmediato una obra genuina porque “el trabajo estaba en la lengua, en la palabra, en juntar dos palabritas, en el trabajo artesanal con el lenguaje, y eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial”. Por lo mismo, sentenció que “los estudiantes que usan inteligencia artificial me dan lo mismo porque es su problema; si quieren ser escritores de inteligencia artificial, que lo sean, uno se preocupa de los que tienen una pasión por la palabra”.

Si bien coincidió en que los libros generados mediante sistemas automatizados deberían transparentar su origen —aclarando que “no me quiero convertir en una policía, en un detective de IA además de todo lo que tengo que hacer para sobrevivir”—, Rimsky apuntó a que el foco regulatorio debe ponerse en el impacto ecológico de esta industria. “Sí creo que los países tendrían que regular y no aceptar los centros de datos porque contaminan, generan calor, se comen todo el agua, se comen toda la energía”, advirtió en Influyentes, vaticinando que cuando los Estados frenen su instalación, “las acciones van a bajar y la inteligencia artificial se va a ir a buena parte”.

Finalmente, la séptima mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura valoró que el galardón ponga en el centro escrituras que históricamente han transitado por los márgenes del mercado editorial. “Para mí fue importante el Premio Nacional justamente no solo por mí, sino porque abre la puerta a todas estas personas que piensan que nunca van a poder encontrar una editorial porque sus libros son más raros, son híbridos”, señaló la autora, invitando a los lectores a acercarse con curiosidad a propuestas fuera de lo comercial porque “el libro se termina de construir en la lectura de cada uno”.