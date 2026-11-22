El presidente del PPD, Raúl Soto, anunció que su partido impulsará una interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una vez que concluya la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

“Yo creo que al gobierno ya se le acabó la cuenta corriente para seguir echándole la culpa a todos los gobiernos anteriores. Llevamos ocho meses de gobierno, la gente y también la oposición, lo que exigimos son resultados”, afirmó el parlamentario en el programa Mesa Central de Canal 13.

Soto sostuvo que el Ejecutivo ha empeorado los principales indicadores económicos desde que asumió. Según el diputado, la inflación pasó de 2,4% a 4,5%, el desempleo subió de 8,3% a 9,8%, las proyecciones de crecimiento cayeron desde cerca de 2% a un promedio de 0,6% y la inversión pasó de crecer en torno a 7% a caer 6,7%.

Raúl Soto anuncia interpelación contra Jorge Quiroz

“Todas las cifras económicas de este gobierno son pésimas, son paupérrimas, son deplorables y llegó la hora de sacar al pizarrón al ministro encargado de la cartera fiscal, que es el ministro Jorge Quiroz, para que le explique al país por qué ha hecho las cosas tan mal”, sostuvo.

El diputado apuntó también al alza de los combustibles. Según dijo, Quiroz deberá explicar “por qué hizo este benzinazo que le traspasó el costo de las bencinas a la clase media y terminó impactando también en la inflación”.

Soto aseguró que la Democracia Cristiana y el Partido Socialista evalúan sumarse a la interpelación, y que espera que el Frente Amplio y el Partido Comunista también lo hagan “para que sea una acción conjunta de toda la oposición”.

Consultado por una eventual salida del ministro de Hacienda, el presidente del PPD evitó pedir su renuncia.

“No contribuye en mucho a seguir pidiendo renuncias a las cuales el presidente Kast está haciendo oídos sordos”, señaló, aunque planteó que la crisis del Gobierno requiere cambios “estructurales”.

“No basta con cambiar un ministro por otro, si las decisiones o los criterios que hay detrás van a seguir siendo los mismos”, agregó.

Sobre la acusación constitucional contra Rabat, cuya comisión revisora preside, Soto estimó que la votación está prácticamente empatada.

“El destino del ministro Fernando Rabat, yo creo que está en manos de Franco Parisi y el PDG”, afirmó.

Diputado aborda polémica por el caso firmas en el Senado

En cuanto al caso firmas, el diputado calificó lo ocurrido en el Senado como “un hecho de la máxima gravedad” y respaldó a la senadora Ximena Órdenes, quien ha asegurado que no autorizó el uso de su firma para retirar su permiso constitucional: “Esta no es una práctica habitual que se pueda normalizar”.

“Los encargados de comité pueden utilizar las firmas de los parlamentarios para desarrollar ciertos trámites administrativos y políticos en la medida en que cuenten con la autorización expresa del diputado o senador que es dueño de esa firma, no hay otra manera posible”, explicó.

Pese al conflicto, Soto descartó un quiebre con el Partido Socialista. “No tenemos pensado, bajo ningún punto de vista, romper relaciones políticas con el Partido Socialista. Tenemos un trabajo histórico que es muy importante, que queremos cuidar y proyectar hacia el futuro”, puntualizó.