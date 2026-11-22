El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) también tiene presencia nacional. Dos profesionales chilenos participaron en el proceso de adaptación del videojuego al español, mientras que un reconocido músico nacido en Viña del Mar forma parte de su contenido. Sus nombres aparecen en los créditos de uno de los mayores estrenos comerciales del entretenimiento.

Se trata de Esteban Herrera y Vanessa Guerrero, quienes integran el equipo de control de calidad de Rockstar Games en Lincoln, Inglaterra.

De acuerdo con Diario Financiero, ambos se desempeñan como testers de localización, una labor que contempla realizar pruebas y revisar la versión en español del título.

Su participación coincide con un récord de ventas. Según reportó Reuters, GTA VI generó US$ 3.790 millones en sus primeras 24 horas, de acuerdo con estimaciones de Rockstar. La cifra casi quintuplica los US$ 800 millones obtenidos por GTA V en su estreno de 2013 y supera la recaudación mundial acumulada de Avengers: Endgame, cercana a los US$ 2.940 millones.

A los dos profesionales se suma Tom Araya, bajista y vocalista de Slayer. El músico, oriundo de Viña del Mar, presta su voz a The Chamber 106.6, una estación ficticia de heavy metal que aparece en el videojuego. Allí comparte la conducción con Kerry King, también integrante de Slayer, cuya canción “Raining Blood” forma parte de la programación.

Respecto a Herrera y Guerrero, ambos estudiaron Traducción Inglés-Español en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La trayectoria de Guerrero en Rockstar comenzó en febrero de 2023, tras su paso por Ubisoft. Herrera, en tanto, ingresó en abril de 2025 y cuenta con un magíster en traducción audiovisual del University College London.