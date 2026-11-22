CNN — La conferencia sobre el clima COP31, celebrada en Antalya, Turquía, fracasó el domingo después de que los países no lograran alcanzar un acuerdo general tras más de dos semanas de negociaciones conflictivas. El punto de ruptura giró en torno a la propia causa del cambio climático: los combustibles fósiles.

Las conversaciones anuales de las Naciones Unidas sobre el clima, que se prolongaron mucho más allá del plazo previsto durante el fin de semana, tienen el dudoso honor de ser la COP más larga de la historia y la primera en sufrir un fracaso importante desde la COP15 de Copenhague en 2009.

Los expertos criticaron la conferencia como un fracaso rotundo de liderazgo en un momento en que la crisis climática se acelera y tiene consecuencias cada vez más mortales. “Esta ha sido la peor COP de la historia y su fracaso debe ser una llamada de atención para el mundo”, dijo Mohamed Adow, director del centro de estudios sobre energía Power Shift Africa.

En la reunión final del domingo, destinada a aprobar el llamado Pacto de Antalya, quedó claro que no habría el consenso necesario entre los más de 190 países participantes en las conversaciones para adoptar el acuerdo. Entre ellos no se encontraba Estados Unidos, que, bajo la presidencia de Donald Trump, se ha retirado de la acción climática internacional.

Resultó imposible superar las profundas divisiones sobre cuestiones fundamentales, principalmente la inclusión de un texto que estableciera la necesidad de que el mundo abandonara los combustibles fósiles, una expresión que finalmente no figuró en el acuerdo, y el aumento del apoyo financiero a los países que ya enfrentan catástrofes climáticas.

La Unión Europea, Panamá, las Islas Marshall y Noruega estuvieron entre quienes rechazaron el acuerdo. Darragh O’Brien, ministro de Clima de Irlanda, quien ayuda a dirigir las negociaciones de la Unión Europea, dijo que el bloque no respaldaría un acuerdo “que ni siquiera menciona los combustibles fósiles”.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, reconoció que no existía el apoyo necesario para aprobar el pacto. “Hemos hecho todo lo posible”, dijo, pero “está claro que hay partes en esta sala que se oponen a este texto. Reconocemos que no hay consenso sobre este documento”.

Las conversaciones se producen en un momento crítico para el planeta. Mientras la atención se desvía hacia las turbulencias geopolíticas, incluida la guerra con Irán, que ha provocado la mayor crisis de suministro energético del mundo, la crisis climática se acelera.

Un reciente y preocupante informe de la ONU confirmó que el mundo superará su objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Con las políticas actuales, se espera que las temperaturas aumenten hasta unos potencialmente catastróficos 2,8 grados. El planeta registra actualmente un calentamiento de alrededor de 1,4 grados y sus efectos han quedado claramente de manifiesto, desde las inundaciones catastróficas en Nepal hasta las olas de calor mortales en Europa.

Sin embargo, la COP31 dejó al descubierto la enorme brecha entre quienes buscan medidas ambiciosas, a menudo los países más vulnerables al cambio climático, y las naciones ricas en petróleo que se oponen a ellas.

Al igual que en las COP anteriores, el principal punto de conflicto se redujo a dos palabras: combustibles fósiles.

En la COP28, celebrada en Dubai en 2023, los países acordaron un llamamiento sin precedentes para “abandonar gradualmente los combustibles fósiles”. Desde entonces, ese compromiso no se ha reiterado ni se ha avanzado sobre él, ya que las naciones productoras de petróleo se resisten a cualquier referencia al principal factor que impulsa la crisis climática.

El primer borrador de la “decisión de portada” de la COP31, que establece el acuerdo general de la conferencia, se publicó el lunes y pedía “la transición inmediata para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”.

Pero todas las menciones a los combustibles fósiles fueron eliminadas de los borradores posteriores, a pesar de que más de 100 países presionaron para mantenerlas. “No se puede resolver una crisis causada por los combustibles fósiles fingiendo que no necesitamos eliminarlos gradualmente”, dijo Harjeet Singh, veterano de las negociaciones de las COP y director fundador de Satat Sampada Climate Foundation.

Los países y los grupos climáticos también expresaron preocupación por la referencia del acuerdo al aumento de las tecnologías de captura de carbono, que permitirían continuar con la producción de combustibles fósiles siempre que la contaminación por carbono se capture antes de llegar a la atmósfera.

Aunque muchos científicos afirman que la cantidad de contaminación por carbono hace que esta tecnología sea necesaria hasta cierto punto, sigue siendo costosa, no ha demostrado su eficacia a gran escala y es criticada por representar una peligrosa distracción de las políticas climáticas que abordan la causa fundamental de la crisis.

“Depender de la captura de carbono sin reducir gradualmente los combustibles fósiles es como intentar dejar de fumar sin soltar los cigarrillos”, dijo Matt Webb, director asociado de diplomacia mundial de energía limpia en E3G, un centro de estudios sobre el clima.

Otro importante motivo de controversia fue el financiamiento. Los países más pobres y vulnerables al cambio climático llevan mucho tiempo reclamando más dinero para ayudarlos a adaptarse a los desastres climáticos que sufren de manera desproporcionada, pese a haber contribuido muy poco a causarlos.

Muchos países en desarrollo expresaron su profunda decepción porque el borrador del acuerdo pedía hacer esfuerzos para al menos triplicar el financiamiento destinado a la adaptación para 2035, pero no incluía una cifra de referencia ni cantidades específicas.

“Los países ricos se negaron a aportar dinero para ayudar a las comunidades a prepararse para los desastres climáticos y recuperarse de ellos y, en cambio, dieron vía libre a los contaminadores”, dijo Singh. “Es mejor no tener un acuerdo que tener uno que garantice el fracaso”.

El presidente de las negociaciones de la COP31, Chris Bowen, dijo que el resultado fue muy decepcionante, pero que de las conversaciones surgieron “muchas cosas buenas”, entre ellas el compromiso firmado por más de 90 países para acelerar la electrificación de sus economías.

Aun así, muchos expertos expresaron su profunda decepción por la incapacidad del mundo para responder a la urgencia de la crisis climática.

“El reconocimiento de los peligros de superar los límites de calentamiento debería haber impulsado a los líderes a actuar. En cambio, la COP31 mostró una vergonzosa falta de urgencia y liderazgo”, dijo Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y veterana de las COP.