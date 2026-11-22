(EFE) — La cantante estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando, baterista de la banda Liily, contrajeron matrimonio este sábado en Palm Springs, California, según informaron medios especializados como People y TMZ.

La celebración se realizó en una localidad reconocida por su ambiente tranquilo y por haber sido durante años uno de los destinos preferidos de figuras de Hollywood. Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la artista, además de su hermana Noah Cyrus.

De acuerdo con fotografías difundidas en exclusiva por People, los recién casados intercambiaron sus votos junto a una piscina, bajo una estructura decorada con flores blancas.

La boda se concretó aproximadamente un año después de que la pareja se comprometiera durante un viaje a Japón a finales de 2025, información que Morando había confirmado en una entrevista. Para ese momento, ambos músicos acumulaban tres años de relación.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus, conocida por canciones como Wrecking Ball y Flowers. Anteriormente estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, de quien se divorció en enero de 2020.