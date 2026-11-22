El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI) se refirió a la eventual acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, May Chomali, impulsada por sectores de la derecha tras el debate presupuestario en el Congreso.

Las amenazas surgen luego de que la Cámara Alta rechazara la indicación para prohibir el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de 18 años durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

En ese escenario, las bancadas del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (REP) cuestionaron duramente a la secretaria de Estado: mientras los republicanos atribuyeron la responsabilidad del rechazo a Chomali, los libertarios amenazaron con presentar un libelo acusatorio en su contra.

Al respecto, Moreira afirmó que “la ministra ya anunció que busca una solución vía administrativa para el tratamiento hormonal de menores de 18 años, y no se la puede culpar porque no se tuvo la mayoría necesaria para aprobar la indicación en el Senado y menos acusarla constitucionalmente por eso”.

En esa línea, defendió la gestión y destacó el desempeño de la titular de Salud: “Ella ha tenido una excelente gestión. (…) En materia de alerta oncológica; incorporación de la pesquisa precoz del cáncer al GES y otros temas relevantes.

“Además de mostrar una actitud dialogante en un ministerio muy complicado”, destacó.

El parlamentario criticó que las recriminaciones provengan de afines al Ejecutivo.

“Que el anuncio de una posible acusación constitucional venga de cercanos al Presidente Kast y de quienes se han definido como oposición amigable es un golpe bajo, contra el gobierno y el Presidente“.

Finalmente, hizo un llamado a la cohesión en el oficialismo, afirmando que “la unidad debe ser el primer objetivo político y no el pavimentarle el camino a la oposición con el anuncio de otra AC. La AC no resuelve las diferencias políticas.”

“No debemos trivializar el uso de una herramienta de última ratio”, concluyó.