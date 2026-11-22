(EFE) — El papa León XVI manifestó este domingo su solidaridad con las poblaciones de Papúa Nueva Guinea y otros países del Pacífico que enfrentan una emergencia por la sequía. Durante su intervención desde la Plaza de San Pedro, aseguró que mantiene presentes en sus oraciones a las comunidades afectadas.

En ese contexto, el pontífice también expresó su agradecimiento “a quienes se esfuerzan por socorrer a los que más sufren”, destacando la asistencia entregada a quienes atraviesan situaciones de emergencia.

Tras el rezo del ángelus dominical, León XVI se refirió a los conflictos que persisten en distintas partes del mundo e hizo un llamado a las autoridades internacionales a trabajar por la reconciliación. “Recemos por las víctimas de tantos conflictos que, desgraciadamente, continúan sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se comprometan a encontrar pronto soluciones de reconciliación y de paz”, señaló.

Por otra parte, recordó que este domingo se conmemora la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias particulares, instancia en la que los jóvenes estarán acompañados por el mensaje de Jesús: ‘¡Ánimo! Yo he vencido al mundo’.

Estas palabras también serán el lema de la cuadragésima novena Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en agosto del próximo año en Seúl. En ese marco, el papa invitó a las nuevas generaciones a tener “el valor de ser mansos y humildes como Cristo” y “que su amor sea vuestra fuerza”.