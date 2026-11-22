Una extensa columna de humo, visible desde diferentes sectores de Santiago, alertó durante la mañana de este domingo 22 de noviembre sobre un incendio estructural en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La magnitud de la emergencia motivó una tercera alarma de incendio y un importante despliegue de equipos de Bomberos, que trabajan para contener las llamas y evitar que continúen extendiéndose hacia otras instalaciones.

El procedimiento se concentra en las inmediaciones de avenida Fermín Vivaceta con calle Las Enredaderas, en un sector próximo al Hipódromo Chile.

Fuego alcanza instalaciones próximas al Hipódromo Chile

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el incendio afecta a una bodega perteneciente a una fábrica de ventanales, además de comprometer el techo de una vivienda y parte de las caballerizas ubicadas en el sector.

La cercanía de las instalaciones destinadas a los caballos generó preocupación ante la posibilidad de que las llamas se propagaran hacia esos recintos.

Sin embargo, Carabineros y Bomberos confirmaron que no había animales al interior de la caballeriza afectada por la emergencia.

Por otra parte, los primeros antecedentes no reportan personas lesionadas, aunque esta información permanece pendiente de confirmación oficial.

Más de 20 máquinas desplegadas para controlar la emergencia

Para enfrentar el incendio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago movilizó a voluntarios de 17 compañías, con un total de 24 máquinas destinadas a las labores de extinción.

Al operativo también se incorporaron equipos provenientes de Quinta Normal y Ñuñoa, con el objetivo de reforzar el trabajo de los voluntarios en el lugar.

La emergencia ha requerido un amplio despliegue debido a la extensión del fuego y a la presencia de distintas estructuras comprometidas.

Mientras continúan los trabajos para controlar el siniestro, registros difundidos por testigos muestran la gran cantidad de humo que se eleva desde el sector, perceptible desde diversos puntos de la capital.

Por ahora, Bomberos mantiene las labores de contención en las instalaciones afectadas, mientras se espera nueva información oficial sobre las consecuencias del incendio.