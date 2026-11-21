El senador Fidel Espinoza (PS) arremetió contra su partido por el caso firmas, la polémica por el retiro de su permiso constitucional y el de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), mientras ambos acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

“Incomprensible. En fin, los mismos que me dejaron solo hace tres meses y creyeron un hecho en mi contra, que resultó ser falso y no han sido capaces de pedir una sola disculpa ni privada ni pública, hoy están envueltos en una batahola que ya nadie logra entender. Y que solo daña al PS”, escribió el parlamentario en su cuenta de X.

“La vida es cíclica. Cuando se actúa mal en la vida, ella misma te la devuelve”, agregó Espinoza, quien cerró su mensaje con un llamado directo a la colectividad: “Déjense de autogoles, por favor”.

La alusión de Espinoza apunta a la suspensión de su militancia en agosto, cuando el Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) adoptó esa medida de forma preventiva tras conocerse una investigación de la Fiscalía por un presunto caso de violencia intrafamiliar en Viña del Mar.

En su momento, el senador descartó haber cometido cualquier agresión y acusó una “vendetta política” en su contra.

Juan Luis Castro entrega su versión del caso firmas

Los dichos del senador se producen luego de que el jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), entregara su versión del caso.

En entrevista con La Tercera, Castro sostuvo que solo reiteró la solicitud de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, de iniciar la tramitación del retiro de los permisos durante la votación del Presupuesto 2027, y descartó que haya existido manipulación o falsificación de firmas.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio por el caso, mientras que contra Castro se presentó una querella criminal por la presunta falsificación de la firma de Órdenes, quien ha dicho que no autorizó el retiro de su permiso. Espinoza, en cambio, descartó desde el inicio que su firma haya sido falsificada.

Frente a la indagatoria, el senador aseguró que colaborará con el Ministerio Público: “Ante la Fiscalía hay que hablar con toda la verdad y es ello lo que haremos cuando seamos citados a declarar. Como corresponde”.