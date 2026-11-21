El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, inauguraron este sábado las obras de mejoramiento de la Zona Típica Barrio Plaza Chacabuco y de avenida Fermín Vivaceta, financiadas por el Gobierno de Santiago con una inversión de $7.099 millones.

Los proyectos buscan mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad universal y la calidad de vida de los vecinos, además de poner en valor el patrimonio urbano de la comuna. Entre ambas iniciativas se renovaron casi 40 mil m² de veredas y se incorporaron iluminación LED, arborización y nuevo mobiliario urbano, en obras que benefician a más de 113 mil personas.

“Queremos que Santiago sea una ciudad donde todos tengan derecho a vivir en barrios seguros, bonitos y bien cuidados. Hoy, con una inversión de más de $7 mil millones, estamos recuperando el patrimonio de Plaza Chacabuco y transformando la avenida Fermín Vivaceta”, sostuvo Orrego.

“Porque la calidad de vida también se construye en las veredas, en las plazas y en los espacios donde las familias hacen su vida todos los días”, agregó el gobernador.

Plaza Chacabuco recibe inversión de $2.725 millones

La recuperación de Plaza Chacabuco consideró una inversión de $2.725 millones para revitalizar su entorno patrimonial y rescatar su identidad como antiguo barrio jardín.

Los trabajos incluyeron cerca de 15 mil m² de veredas, más de 3.500 m² de calzadas con adoquines, 255 luminarias LED y nuevas áreas verdes con riego tecnificado. El proyecto beneficia directamente a 19.234 personas.

En tanto, el mejoramiento de avenida Fermín Vivaceta, entre Aníbal Pinto y 14 de la Fama, implicó una inversión de $4.374 millones.

Las obras contemplaron cerca de 25 mil m² de veredas, más de 24 mil m² de paisajismo y la plantación de 764 árboles, en su mayoría nativos.

El proyecto en Vivaceta también incorporó bancas inclusivas, máquinas de ejercicio y espacios de circulación y descanso, y beneficia a 93.818 personas.

El alcalde Iglesias destacó el impacto de las obras en la comuna. “La recuperación de los espacios públicos es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esta inversión millonaria permitirá transformar sectores emblemáticos como Vivaceta, Plaza Chacabuco y Santa Laura, haciendo de Independencia una comuna más bella y con mejores espacios para vivir”, afirmó.

Ambas iniciativas fueron formuladas por la Municipalidad de Independencia y financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), como parte de la inversión del Gobierno de Santiago para recuperar y mejorar los espacios públicos de la Región Metropolitana.